捕捉潛力板塊 隨時跑贏大市
投資整體A股市場的ETF，權重股往往「熟口熟面」，萬一這些巨企的業績稍有差池，或面對利淡因素而股價受壓，ETF的表現亦難以獨善其身。若投資者看淡指數權重股的後市表現，也未必會揀選此類ETF。
因此，部分ETF發行商亦有針對不同行業推出個別板塊的A股ETF，例如涉足電動車、消費、半導體、科技等板塊，讓心儀個別板塊將跑贏大市的投資者也「有得揀」。再者，兩會過後市場開始逐步確認哪些板塊最能受惠國策，選取行業ETF有助瞄準目標，加大潛在回報。
電動車科技業料受惠國策
舉例集中投資內地電動車生產商、電動車零件和電池生產設備企業的GX中國電車(02845)，有望受惠內地電動車滲透率提升的投資機遇。再者，內地為促進新能源車消費，北京、西安等省市相繼宣布新能源車補貼政策，或可帶動相關股份走勢。該ETF的權重股包括寧德時代、匯川技術、比亞迪A股，各佔ETF資產淨值約10%。
工信部早前表示要全面推進6G技術研發，南方中證5G(03193)是較為近似的選擇，組合權重股包括立訊精密、中興通訊A股。
鍾情光伏股 吼南方太陽能
內需消費方面，今年2月上市的易方達白酒(03189)集中投資一眾白酒股，包括瀘州老窖、五糧液、貴州茅台、山西汾酒等，每隻均佔ETF資產淨值逾一成。
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