產經

捕捉潛力板塊 隨時跑贏大市

部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。 部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。
部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。
投資整體A股市場的ETF，權重股往往「熟口熟面」，萬一這些巨企的業績稍有差池，或面對利淡因素而股價受壓，ETF的表現亦難以獨善其身。若投資者看淡指數權重股的後市表現，也未必會揀選此類ETF。
因此，部分ETF發行商亦有針對不同行業推出個別板塊的A股ETF，例如涉足電動車、消費、半導體、科技等板塊，讓心儀個別板塊將跑贏大市的投資者也「有得揀」。再者，兩會過後市場開始逐步確認哪些板塊最能受惠國策，選取行業ETF有助瞄準目標，加大潛在回報。
電動車科技業料受惠國策
舉例集中投資內地電動車生產商、電動車零件和電池生產設備企業的GX中國電車(02845)，有望受惠內地電動車滲透率提升的投資機遇。再者，內地為促進新能源車消費，北京、西安等省市相繼宣布新能源車補貼政策，或可帶動相關股份走勢。該ETF的權重股包括寧德時代、匯川技術、比亞迪A股，各佔ETF資產淨值約10%。
內地銳意加快實現高水平科技自立自強，若看好科技相關A股，或可留意有「中國納斯達克」之稱的上海科創板。南方科創板50(03109)、PP科創50(03151)、博時科創50(02832)同樣追蹤上證科創板50成分指數，該指數包含科創板中，50隻市值大、流動性佳的股份，可反映內地具代表性的科創企業表現，權重股包括中芯國際A股、金山辦公等。
科技產業涵蓋不同主題。如果想集中火力有21世紀「新石油」之稱的晶片業，可揀選GX中國半導(03191)。它投資於內地從事半導體生產的公司，包括主要業務與積體電路設計、生產製造、封裝和測試、半導體生產設備相關之公司。中芯國際A股、京東方均是其權重股。而GX中國機智(02807)投資於能受惠內地機械人及人工智能發展和應用之公司，包含金山辦公、大華股份、科大訊飛等相關股份。
工信部早前表示要全面推進6G技術研發，南方中證5G(03193)是較為近似的選擇，組合權重股包括立訊精密、中興通訊A股。
鍾情光伏股 吼南方太陽能
受惠國策的行業還包括潔淨能源。其中，GX中國潔能(02809)的權重股包括水力發電股長江電力、太陽能股隆基綠能。如只想集中買入光伏股，南方太陽能(03134)就持有隆基綠能、陽光電源等。
內需消費方面，今年2月上市的易方達白酒(03189)集中投資一眾白酒股，包括瀘州老窖、五糧液、貴州茅台、山西汾酒等，每隻均佔ETF資產淨值逾一成。
部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。
部分發行商推出個別板塊的A股ETF，包括電動車和內需股。
不同A股ETF表現迥異不同A股ETF表現迥異
不同A股ETF表現迥異
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