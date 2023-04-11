理財Campus：懶人炒華復甦 瞄準A股ETF

買一籃子相關股 分散風險 中國人民銀行3月把金融機構存款準備金率下調0.25個百分點，藉以降低銀行業和實體經濟的綜合融資成本，向市場發出繼續支持經濟信號。而全國兩會結束後，中央政府完成換屆，市場憧憬提振經濟的政策措施將陸續出台，帶領A股「大時代」重臨。對於想分一杯羹的投資者，懶人方法是透過不同種類的A股ETF（交易所買賣基金）涉足A股市場，就不會錯過潛在的股市升浪。

投資者買入一隻ETF，等同於一次過買入其所追蹤指數內的一籃子指數成分股，不僅可節省投資多隻證券的成本，亦可減少研究不同公司所需的時間。在扣除ETF的開支費用後，投資者可追貼指數反映的市場表現。與買賣股票一樣，ETF同樣於交易時段內進行買賣，相對方便，且現時香港繼續豁免ETF買賣的印花稅，進一步降低交易成本。再者，持有股票會相對受個別公司的消息和業績影響，ETF則具有分散投資的優勢，從而降低投資組合的波動性。

成分股表現左右回報 然而，ETF也有其缺點。由於指數成分股的表現參差，ETF表現也會受質素較差的成分股拖累，尤其佔指數比重較高的股份，其表現會對指數和相關ETF的走勢帶來舉足輕重的影響。此外，ETF為了緊貼指數的表現，會涉及交易、管理等費用，加上ETF或因市場因素而未必可即時跟隨指數轉換成分股，造成指數表現與ETF表現出現追蹤誤差。

儘管如此，對於懶得做功課的投資者，如果對特定市場後市走勢樂觀，ETF仍是相對合適的投資工具。

香港市場上的A股ETF選擇眾多，即使投資者不熟悉買賣內地個別股份，亦可透過ETF投資A股。其中，以追蹤富時中國A50指數及滬深300指數的ETF最為熱門，成交相對活躍。