拍賣消息：星堤特色戶嗌低購入價32%

樓市交投轉慢，有豪宅業主不惜以蝕本價放售單位吸客。屯門掃管笏星堤一個特色單位，開價2,680萬元拍賣，較約12年前購入價低逾三成。

環亞物業拍賣下周推拍上述物業，為該盤3座連平台及天台特色戶，設空中泳池，實用面積約2,062方呎，平台及天台面積分別約520方呎與約2,133方呎，每方呎開價約12,997元。資料顯示，上址於2011年以約3,944萬元購入，呎價約19,127元，現開價低約1,264萬元或約32%。

富豪花園開價平19% 同場推拍元朗娉廷雙號屋，實用面積約1,597方呎，連面積約329方呎花園，開拍價1,680萬元，呎價約10,520元。單位業主於2017年以約1,972萬元買入，現時開價低約292萬元或約14.8%。

市場銀主盤續增。忠誠拍賣本周五推出約19項物業，包括沙田富豪花園文禧閣低層B室，屬銀主單位，實用面積約465方呎，開價440萬元，呎價約9,462元。較銀行網上估價低約106萬元或約19.4%。

同場亦拍賣細價村屋業主單位，長洲龍仔村雙號地下，實用面積約600方呎，開價僅238萬元，呎價約3,967元。