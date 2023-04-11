一手概況：新盤4日65刁 10年最靜
復活節長假期市民蜂擁外遊，新盤銷情大為失色。據統計，過去4日僅錄得約65宗一手成交，較去年同期社交距離措施生效時下跌約7%，更為2013年一手住宅新例實施後至少10年最靜。
Cabanna賣8伙 套3627萬
恒基地產(00012)旗下多個新盤連錄成交，粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna 4日錄得8宗，套現3,627.4萬元。項目的D座3樓16室，實用面積316方呎，屬一房連衣帽間設計，昨以445.19萬元成交，呎價約14,088元。同系近月重啟銷售的紅磡必嘉坊‧迎匯期內亦售出7伙，涉及4,173.08萬元。
同系旺角利奧坊‧壹隅同期沽出5伙，成交價介乎626.88萬至930.88萬元，共吸金3,477.65萬元。其中，2座8樓A室兩房戶，實用面積405方呎，成交價930.88萬元，呎價約22,985元。
瑜一兩房1400萬重售
華懋集團發展的何文田站瑜一系列售出3伙，包括第1B期昨日重售兩伙早前取消交易的單位，其中3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，原於上月底以1,400.34萬元沽出，其後交易取消，昨再以相同價錢獲承接。
朗濤三房2656萬成交
發展商日前透露，將加快部署推出同系列最後的第1A期。
此外，鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，昨透過招標售出第2座16樓C室，實用面積1,112方呎，三房間隔，設883方呎天台，連同一個車位以2,656.4萬元成交，呎價約23,888元。資料顯示，上述買家採用1,080天備用二按提前入住付款計劃入市，享有上限為樓價4.25%的代繳從價印花稅優惠。
海茵莊園開9單稱冠
九龍建業(00034)的將軍澳海茵莊園，長假期間售出約9伙最多，吸金4,371.15萬元。包括兩伙平台特色戶以招標形式售出，另外，昨日沽出1座21樓A7室，實用面積204方呎，開放式間隔，成交價425萬元，呎價約20,833元。
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