一手概況：新盤4日65刁 10年最靜

復活節長假期市民蜂擁外遊，新盤銷情大為失色。據統計，過去4日僅錄得約65宗一手成交，較去年同期社交距離措施生效時下跌約7%，更為2013年一手住宅新例實施後至少10年最靜。

同系旺角利奧坊‧壹隅同期沽出5伙，成交價介乎626.88萬至930.88萬元，共吸金3,477.65萬元。其中，2座8樓A室兩房戶，實用面積405方呎，成交價930.88萬元，呎價約22,985元。

瑜一兩房1400萬重售

華懋集團發展的何文田站瑜一系列售出3伙，包括第1B期昨日重售兩伙早前取消交易的單位，其中3B座27樓C室，實用面積464方呎，兩房間隔，原於上月底以1,400.34萬元沽出，其後交易取消，昨再以相同價錢獲承接。