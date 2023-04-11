10藍籌盤復活節僅錄19刁 年縮64%

二手交投氣氛持續回落，中原表示，10大屋苑過去4日復活節長假期間，只錄約19宗買賣，較去年同期疫情爆發期間錄約53宗，按年銳減約64.2%，

期內鰂魚涌太古城、鴨脷洲海怡半島及天水圍嘉湖山莊各錄約3宗成交最旺，該行趙鴻運稱，太古城明宮閣中層E室三房戶，實用面積約702方呎，以1,198萬元沽出，呎價約17,066元。

嘉湖呎售9783元 嘉湖山莊續錄呎價低於一萬元買賣。利嘉閣蕭啟諾表示，樂湖居14座低層H室，實用面積約552方呎，三房間隔，租客3月中退租後放售，減價40萬元，售540萬元，呎價約9,783元。

中原續指，若單計過去周末兩日，10大屋苑則錄約11宗買賣，按周多一宗，當中3個項目期內交投捧蛋。

此外，市場連錄多宗蝕讓。美聯羅航星稱，大圍珀玥中層F室一房戶，投資者零議價下以515萬元購入，呎價約19,961元，原業主持貨約5年帳蝕27.3萬元。萬方地產葉搏麟指，沙田夾屋晴碧花園1座高層D室，自由市場售710萬元，逾4年帳面貶值48萬元。

美聯張瑋津透露，元朗溱柏8座中層C室，實用面積約460方呎，以498萬元沽，呎價約10,826元，創屋苑同類型單位3年新低。