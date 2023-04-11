20大屋苑估價首季全線升

6個漲逾一成 第一城新港城季飆14%最勁 隨着防疫措施解禁，中港恢復通關，2023年樓市從去年的低位反彈，銀行估價跟隨回升。今年首季20個大型二手屋苑單位估價全線報升，其中6個升幅超過一成，沙田第一城及馬鞍山新港城兩個新界上車盤單位，按季均漲逾14%。

滙豐銀行網上資料顯示，上述本報統計的屋苑季度估價隨大市上升，升勢最凌厲為沙田第一城，該盤16座高層單位，實用面積約327方呎，本月初估值約564萬元，較年初約493萬元，顯著增加約71萬元，漲幅約14.4%，並升至7個月高位。

樓價向上，近日屋苑交投已見回落。美聯黃錦瀚稱，該項目1月及2月均錄逾40宗買賣，3月亦錄約24宗，但本月暫僅錄約5宗。

南豐太古城創7個月高 估價按季升幅次高的新港城單位為J座高層戶，實用面積約338方呎，由年初約572萬元，一季增加約81萬元，至本月初約653萬元，升幅約14.2%。世紀21奇豐莊瑞生指出，該盤3月錄9宗成交，平均實用呎價約15,799元。業主叫價取態平穩，買家則希望業主能夠提供議價，雙方拉鋸下本月僅暫錄兩宗成交。

市區盤以鰂魚涌屋苑估價走勢最理想，區內南豐新邨、太古城及康怡花園等單位，估價按季錄約12.3至13.4%增長。其中，南豐新邨2座高層D室，實用面積約516方呎，4月初估價報約777萬元，較3個月前約685萬元，上升約13.4%。另太古城順安閣低層戶，實用面積約580方呎，期內估價亦按季升約12.8%至約988萬元，兩單位估價同為7個月新高。

至於將軍澳新都城估價季度升幅也有雙位數，屋苑2期低層單位，估價由1月初約710萬元，上升約12%至約795萬元。而其他14個屋苑，佔13個估價按季錄5%以上增長。整批項目中，以茶果嶺麗港城升勢最落後，屋苑18座高層單位，最新估價約702萬元，較1月初僅升約3.5%。

若以按月統計，4月有17個樓盤單位錄得估價上升，未能延續3月全線齊升的強勢。當中，鴨脷洲海怡半島及牛頭角淘大花園本月估價不變，而新港城按月更下跌約0.6%，終止連續兩個月的升勢。

新盤搶客 二手價升勢放緩 中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首季樓價上升，銀行估價亦水漲船高，尤其上車盤更是期內的升勢「火車頭」，加上各界看好後市，為搶按揭生意，個別銀行估價會更進取，部分地區估價升幅更逾10%。

他又指，早前美國銀行爆發危機，打擊香港中產業主入市信心，多個新盤減價搶客，二手買家不願追價，令近期二手成交量及樓價升勢有所放緩。

主要二手屋苑估價按季變化