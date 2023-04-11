簡訊一覽
●舜宇光學(02382)公布，3月手機鏡頭出貨量按年下跌29.8%至8,433.4萬件，手機攝像模組出貨量亦按年減少24.1%至3,638.9萬件，主因去年同期基數較高，且整體智能手機市場需求仍然疲弱。同月車載鏡頭出貨量則按年升23.2%至720.6萬件，因汽車關鍵零件缺貨的現象有所緩解。
●據乘聯會統計，內地3月乘用車零售銷量161.2萬輛，按年原地踏步，首季累計432.7萬輛，按年跌13.4%，警告新能源車企減價行動或使買家觀望。長城汽車(02333)3月售車約9.02萬輛，按年減少10.59%；首3個月累售約21.99萬輛，按年跌22.41%，其中新能源車銷量約2.78萬輛，按年跌21.45%，跟乘聯會指新能源乘用車內地零售銷量按年增長22.4%相反。
●消息指，比亞迪股份(01211)擬於西班牙建立大型電池廠，並已就相關項目開始初步談判，又正研究在德國和匈牙利建設新廠。
●市傳長和(00001)旗下3英國與同業Vodafone商討合併一事，或於未來幾周有定案，據報膠着位包括Vodafone需要把英國分部切割，但3方面願意合併，因為行政總裁曾承認不作整合，網絡投資計劃恐無以為繼。
●青島港(06198)公布，集團上季完成貨物總吞吐量逾1.6億噸，按年升9.6%；集裝箱吞吐量688萬個標準箱，按年增長16.6%。
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