華為擬遷中東總部往沙特

消息人士指，華為本次中東搬遷總部的打算，主要是由於沙特之前已公布，由2024年起，沒有地區總部在沙特的外資企業與政府實體做生意將會受限，目的是要限制資金外流、吸引外來投資。儘管美國敦促盟友避開這家中國科技公司，但華為一直在提升其於沙特的位置。

據報，華為遷址行動仍未最終拍板。不過，根據沙特官方統計，現時已有80間公司申請，會在今年之內將地區總部遷至利雅得。

中金申牌照拓中東金融 反觀經已有辦公室在阿聯酋和沙特的中金，其亞洲和澳洲主管兼董事總經理陳永興早前指，想與中東區域建立長遠關係，而不是只帶着行李箱來幾天去完成交易便算。該行目前正申請所需牌照，以便開展金融業務，上述辦公室目前約有5至6名員工，包括由內地派駐的同事，以及在當地聘請的職員。

陳說，中東是一個相對較新的市場，在香港金融業人士眼中會是未開發的巨大市場，與中國市場有相似之處。他冀能幫助該地區的產業轉型，以減少對石油和天然氣的依賴。

中金首席經濟學家彭文生曾指出，中國和阿拉伯國家的經濟有很強的互補性，中國要石油和天然氣，同時可以提供多種科技硬件，新能源和新基建成新的增長點。至於在推動人民幣國際化一環，更應重視以貿易和實體投資夥伴促進中國與其他國家在支付和金融領域的合作。