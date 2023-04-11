內地穩定金融體系拒躺平

有別於歐美銀行的債禍通天飛，中國監管機構不斷強化金融穩定保障體系，高度重視內地金融圈有否嚴重違紀違法。人民銀行行長易綱在3月初直言已進行「精準拆彈」，更點名提及多個高風險集團的風險化解工作取得重要成果，包括海航集團及曾在香港神秘失蹤的內地富商肖建華實際控制的「明天系」等，既避免轟然倒塌的風險，同時也阻斷風險的擴散和傳染。

對於如鯁在喉的潛藏信用危機，中方明顯再有新盤算！上月國務院重磅印發的《黨和國家機構改革方案》，從組建同屬黨中央機構的中央金融委員會及中央金融工作委員會，同時國務院直屬機構的國家金融監督管理總局亦將登場，足見金融體制是這輪改革的重點領域。

國際信貸評級機構惠譽認為，中國擬協調統一金融行業的綜合管理應可減少監管漏洞。上述改革計劃以及關於商業銀行金融資產風險分類和商業銀行資本管理等多項金融監管新規表明，政府正加快監管改革步伐以降低金融系統傳染性風險。儘管這些措施不會即時對評級產生影響，但如果新規行之有效，將有利於內地金融系統的長期穩定，並正面影響惠譽對各金融行業經營環境的評估。