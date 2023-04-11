全球PC出貨首季降29％ Apple瀉四成

國際數據資訊公司IDC的初步數據顯示，今年第一季全球個人電腦（PC）出貨量按年急劇下降29%至5,690萬部，主因是需求疲軟、庫存過剩和宏觀經濟環境惡化所導致，其中蘋果公司（Apple Inc.）出貨410萬部，按年銳減40.5%，下滑程度為主要廠商當中最嚴重。

庫存料高企至第三季 不僅與前兩年新冠疫情推動PC需求上升時期大相逕庭，上季PC出貨量還顯著低於2018年和2019年同季的分別6,060萬部和5,920萬部。IDC指出，即使有大幅折扣作招徠，目前PC庫存仍遠高於4到6周的健康範圍，零售商和PC製造商也可以預期高庫存將持續到今年年中，並可能延續到第三季。

此外，由於使用ChromeOS作業系統的Chromebook，許可費預計在今年稍後時間加價，廠商都不得不變陣，提前Chromebook的生產，因此短期內PC出貨量會再受創，或要到年尾才能回升。需求減少，給予製造商時間將生產線搬離內地。

第5位為台灣大廠華碩（ASUS），出貨390萬部，減少30.3%。華碩剛公布第一季營業收入為1,114億元新台幣（約287億港元），按年跌兩成。由於全球經濟環境不佳，公司預估恢復庫存健康水位可能要到今年第二季尾，營運與毛利需則要等到下半年才有明顯改善。