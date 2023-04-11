台積電上月營收減15％ 近4年首挫

半導體企業常說人工智能（AI）是未來業績的保障，但面對經濟失速完全是遠水不能救近火。挾地表最強晶片工藝、獨攬所有iPhone系統晶片訂單的台積電，3月營業收入也按年倒退15.44%至1,454.08億元（新台幣‧下同），為2019年5月後首跌，按月挫10.88%，首季「埋單」按年僅升3.57%，增幅遠低於前一季的42.75%，為2019年首季錄得倒退以來最弱。

擺在台積電面前的更大麻煩是耗用大量資源擴建亞利桑那州廠房，應酬美國的「尖端晶片國產夢」。該企指尚與美國當局就《晶片法案》赴美設廠所得補貼的指引溝通。之前有傳業界抱怨取得美國補貼猶如自揭商業機密，台灣經濟部長王美花稱，期望補貼細節（要求）不會影響台美業界的合作，以及相關項目的建造成本。

半導體產業的發展已成國力的基礎，南韓總統尹錫悅眼見半導體和電池產業近期業績不振，下令籌備召開國家戰略會議，探討怎樣增強競爭力，據報由尹親自主持。兩個產業合共貢獻南韓出口金額25%。