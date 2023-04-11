台積電上月營收減15％ 近4年首挫
半導體企業常說人工智能（AI）是未來業績的保障，但面對經濟失速完全是遠水不能救近火。挾地表最強晶片工藝、獨攬所有iPhone系統晶片訂單的台積電，3月營業收入也按年倒退15.44%至1,454.08億元（新台幣‧下同），為2019年5月後首跌，按月挫10.88%，首季「埋單」按年僅升3.57%，增幅遠低於前一季的42.75%，為2019年首季錄得倒退以來最弱。
聯電收入連跌3個月
按業績指引的新台幣匯率假設30.7兌每美元計，台積電首季營業收入5,086.33億元，折合約165.67億美元，連收入指引下限也不達。製程組合與中芯國際(00981)最接近的台灣晶片代工「二哥」聯華電子3月營收更按年跌20.1%至176.88億元，連挫3個月，首季按年跌14.52%。
擺在台積電面前的更大麻煩是耗用大量資源擴建亞利桑那州廠房，應酬美國的「尖端晶片國產夢」。該企指尚與美國當局就《晶片法案》赴美設廠所得補貼的指引溝通。之前有傳業界抱怨取得美國補貼猶如自揭商業機密，台灣經濟部長王美花稱，期望補貼細節（要求）不會影響台美業界的合作，以及相關項目的建造成本。
半導體產業的發展已成國力的基礎，南韓總統尹錫悅眼見半導體和電池產業近期業績不振，下令籌備召開國家戰略會議，探討怎樣增強競爭力，據報由尹親自主持。兩個產業合共貢獻南韓出口金額25%。
另邊廂，就上月底中國對美國記憶體大廠美光科技在華銷售產品進行網絡安全審查，市場相信中方的想法是韓企可取代美光，減低對美國科技的依賴，惟「報復」應該不會蔓延到中國AI產業需要的英特爾（Intel）和英偉達（Nvidia），而且記憶體產品較標準化，「不能賣給聯想集團(00992)，大可賣給戴爾（Dell）」。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：