官媒斥聊天AI起泡 內地概念股捱沽

人工智能（AI）概念股近期熱炒，官媒昨發文直斥已存估值泡沫化迹象，指AI、ChatGPT概念的業務仍處初始階段，一些相關公司的技術並未有太多突破，更有不少處於虧損狀態。

官媒昨發文《熱捧人工智能需防泡沫》，直指ChatGPT概念走紅，除有相應的技術支撐和社會對AI的現實需求，也有不少資本的推波助瀾，並指1月31日至4月6日，ChatGPT概念股成交額由160多億元（人民幣‧下同）飆至850多億元，整個板塊指數漲幅超過50%，市盈率高達136倍，一些更累飆3倍。

文章續指，ChatGPT在應用場景和商業化探索上還處於初始階段，股價卻先突飛猛進，既有市場資金追捧，亦有上市公司主動「炒概念」，企圖從中獲利，提醒投資者要注意避免泡沫，並呼籲監管部門加強對「炒概念」和股價操縱行為的監控處理和打擊力度。

與此同時，中國支付清算協會亦向行業發出倡議指出，ChatGPT此類智能化工具已暴露出跨境數據洩露等風險，為了有效應對風險及數據安全等因素下，應提升支付清算行業的數據安全管理水平。

A股軟 註冊制企首掛揚 事實上，中信証券日前亦提醒，主題炒作熱度短期已到極致，AI相關股份或需降溫，又指接下來宏觀環境不支持持續主題交易。各界連番「潑冷水」拖累A股的AI概念板塊全線下跌，其中雲從科技及三六零分別瀉20%及10%雙雙停板。創始人周鴻禕鬧離婚的三六零日前發布基於大語言模型的中國版ChatGPT產品，演示效果顯示，它已具備一定推理能力，但回答具體問題時多次失敗，不少問題需要多次回答才能給出準確答覆。

滬深股市周一偏軟，滬綜指跌0.37%，收報3,315點；深成指及深圳創業板指數分別跌0.8%及0.14%，收報11,871點及2,443點；兩市總成交額逾1.22萬億元。值得一提的是，首批依註冊制申請上市的企業昨日首掛，10隻股份普遍爆升。