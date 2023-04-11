商湯無懼美制裁 推AI產品

徐立指，算力不足可以更多的成本彌補，惟算力也並非一味追求大，亦要在數據準備及質量上下工夫，「高質量數據只有小部分，甚至乎不夠用」，所以「算力的需求實質上沒有那麼多」，亦不需要以每年翻倍，將為他們爭取時間，但整體而言對行業是一個挑戰。

「商量」對標ChatGPT 打從美國推出聊天機械人ChatGPT，中國企業儼如閱兵般爭相發布或預告類似的人工智能（AI）產品，周一輪到商湯發布「日日新（SenseNova）」大模型體系。「日日新」意為日日更新，商湯於2019年就開始研發，徐立於發布會上實時演示，產品可用於自然語言處理、圖片生成、自動化數據標註、自定義模型訓練等多種大模型及能力，實現該企「大模型+大算力」，更多客戶使用將提供更多參數並增加算力。

商湯又亮相其「ChatGPT」千億級參數語言大模型「商量（SenseChat）」，展示多輪對話、理解超長文本、文本創作和編寫郵件等不同能力，同時支持幾項創新應用，如助開發者更高效編寫和修改代碼的編程助手、為用戶提供個性化醫療建議的健康諮詢助手、從複雜文檔提取和概括訊息的PDF文件閱讀助手。

另外，「日日新」亦有一系列生成式的AI模型及應用，如文生圖創作平台「秒畫」，支持6K解像度的高清圖；提供一段5分鐘的真人影像素材，生成「數字人」分身的視頻生成平台「如影」；3D內容生成平台「瓊宇」和「格物」，可生成大規模3D場景和精細化的物件，為元宇宙、虛實融合應用。徐指，將面向行業夥伴提供大模型即服務（Model-as-a-Service），並持續建設「日日新」大模型體系。

網企難分享數據訓練模型 徐立認為，商湯在模型建立的速度上存有優勢，並指互聯網大廠或會優先服務自己，同業之間亦會有競爭，難以分享數據去訓練模型。商湯作為中立方，「不管客戶做甚麼生意亦不會形成競爭」。

商湯去年經調整虧損顯著擴大，徐立指，過去投入大量資源購入機器，單計GPU已不便宜，平均1,000張花費一億元人民幣；目前該企擁有2.7萬張GPU，「最多加購數千張就基本完成大模型構建」，能看見支出能夠穩定，且收入得到進一步擴張，預期兩年左右能夠扭虧為盈。他又說，商湯會將算力維持在7,000至8,000P的水平，並會持續更新舊有晶片；同時要做好基礎設施的調度，「即使用作訓練大型模型也不會7x24的使用」。

徐立認為，AI永遠都是生產力工具，並無法取代人類，因為每一個步驟均要真人一步一步進行調教，人機互動，並提升人類的效率，就如工業革命中的蒸汽機一樣。他以AI繪圖作例子，指即使原畫師將被AI取代，也有人為AI提供想法、修圖師進行後期調整，認為人類要有能力駕馭AI協助工作。記者劉潤霖上海報道

徐立認為，AI永遠都是生產力工具，並無法取代人類。 商湯上市以來股價走勢 商湯5年累蝕逾83億元 商湯研發開支絕不手軟