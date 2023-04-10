專家樓評：減印花稅吸引夫婦業主甩名

政府提高住宅買賣印花稅至樓價15%及首置印花稅推出前，夫婦愛聯名買入物業以便共同擁有業權，但現時以聯名買樓便等於少了一個首置買家的身份配額。

故此，近年即使夫婦決定置業，亦會以單人持有為主，而「甩名」個案亦漸多，較多是由夫婦聯名物業，透過轉讓一半業權，將單位轉為只有丈夫或太太單人名持有，另一半便可回復首置身份，以較低的首置印花稅率再置業。由於夫婦「甩名」只涉及轉讓一半業權，且屬近親轉讓，故只需繳付一半業權之估值計的首置印花稅。

回復首置身份降上車成本 新近調整印花稅後，這個計算方式令「甩名」變得更為吸引，因為物業市值不多於600萬元的單位，夫婦「甩名」只需以一半樓價即300萬元或以下計算首置印花稅，即是僅需100元便可讓丈夫或太太回復首置身份再入市。

即使樓價多於600萬元，但對於樓價2,000萬元以下之單位，「甩名」成本亦降低了；例如一個市值800萬元單位，夫婦「甩名」所需繳付的印花稅由調整前90,000元（2.25%）減33%至60,000元（1.5%）。不少夫婦目標希望擁有自住物業之餘，亦持有出租物業以便可長線收租為未來退休生活作預備，是次印花稅調整亦曲線推動了夫婦「甩名」意欲。

除了上述夫婦除名，市場上亦有透過近親轉讓方式回復首置身份，近親包括配偶、父母、子女、兄弟姊妹，不論是否已持有物業，近親之間轉讓物業業權亦只需繳交稅率較低之首置印花稅。

例如，買家已擁有一個住宅物業，他想再買樓作長線投資之用，根據現行稅制，由於已屬二套房，他需繳付新購物業售價之15%作為印花稅；但他先將自己唯一物業轉讓予近親，例如市值為600萬元，自己再以首置身份買入一個作價800萬元的單位，買家需付的近親轉讓物業及新購物業之印花稅同樣可以首置稅率計算，稅率分別由調整前之3%及3.75%，降至2.25%及3%，開支減少10.5萬元，總稅項為新購物業之4.7%亦大幅低於二套房稅率15%。

中原按揭董事總經理 王美鳳