商品分析：美經濟放緩勢窒礙油需

上周，大宗商品市場最大的新聞是以沙特阿拉伯為首的石油輸出國組及盟國（OPEC+）意外宣布減產，他們將會在5月每日減產超過160萬桶。布蘭特期油隨即突破幾個關鍵阻力位，然後在高見每桶86.44美元後失去動力，上周四收於85.12美元。紐約期油上周曾高見每桶81.81美元，然後略為回吐，收報80.7美元。

OPEC+成員國的決定，是為了確保油價在面對美國以至全球主要工業國因經濟放緩，甚至美國步入衰退而引發原油需求增長放緩的前景下保持穩定。此外，沙特及其他油組成員國看到來自中國的需求回升速度至目前為止低於預期，油組原先預計的全球每日200萬桶需求增長可能滯後實現，所以毅然先發制人，宣布減產以防止油價下跌。

OPEC+重奪定價主導權 另外，沙特亦樂於在此過程中將金融市場上的投機沽空者擠出市場，沙特能源部長素以厭惡投機沽空者而聞名，其中原因當然是沙特試圖掌控他們最寶貴的資產──石油，不能容忍金融市場上的投機者將其舞高弄低。他在2020年說道，「我們永遠不會讓這個市場無人看管，希望交易大廳內的人盡可能地提心吊膽，我要確保在這個市場上賭博的人都會痛得要命。」

由於美國產量增長正在放緩，OPEC+重新掌握了更多市場權力，因此最近幾個月採取了更加積極主動的立場，希望能在投機沽空者押注美國衰退概率增大，中國對原油需求復甦需時的環境下進一步推低油價前，先減產以期穩住油價。

上周美國經濟數據顯示儘管就業一直增長，失業率仍保持在3.5%的低位，但美國勞動力需求放緩，工資增長減慢。勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，職位空缺在2月減少63.2萬個，較最高峰期減少200萬至300萬個，表明需求放緩。平均時薪按年增速亦放緩至4.2%，遠低於2022年初的5.5至6%。

油價短線料整固後再升 庫存方面，美國石油協會（API）數據顯示，美國截至3月31日止一周原油庫存下降430萬桶，而美國能源情報署（EIA）每周石油狀況報告顯示，截至3月31日止一周商業原油庫存減少370萬桶，至4.7億桶，但仍然較過去5年的同期平均值稍為高出0.4%。

考慮到經濟放緩的風險，在減產消息完全消化後，油價可能會在短期內先作整固，布蘭特期油回補80至83美元、紐約期油回補76至79美元之間的裂口後，才能重新向上挑戰高位。（上述僅為市場資訊提供，不構成投資建議）

盛寶金融大中華區市場策略師 黃永輝