向世界錢進：星洲求財 精挑有米移民

創就業添貢獻 申請門檻提高 當世界各地正想方設法爭奪人才，新加坡卻反其道而行？獅城近日正式提高投資移民的門檻，包括要求申請人增加投資金額、需要招聘更多當地人手，以期有選擇地吸引有能力為新加坡帶來更多經濟貢獻、兼會在當地扎根的企業家和投資者。

在新加坡的全球投資者計劃（Global Investor Programme, GIP）下，外國人可以通過3種方案來獲得該國永久居留權，而新加坡經濟發展局上月中起收緊GIP後，這3種投資方案的門檻均大幅提高，且細則更為具體。

方案一的申請人須投資至少1,000萬坡元（約5,907萬港元）成立新的商業實體，或投資在已營運中的業務。投資者首5年永久居留期滿後若要續簽，公司須僱用至少30名員工，其中至少一半必須是新加坡公民，以及10名須為新員工。相比之下，過往的投資額是250萬坡元（約1,476萬港元），續簽只要求申請人的公司聘用至少10名新員工，一半是新加坡公民。

基金投資額須2500萬坡元 方案二是申請人須在GIP精選的基金投資2,500萬坡元（約1.47億港元），該投資額是過往規定的10倍。

至於方案三適用於有意設立家族理財辦公室的投資者。在新規下，申請人必須在新加坡設立資產管理規模至少兩億坡元（約11.81億港元）的單一家族理財辦公室，其中至少5,000萬坡元（約2.95億港元）必須投資在指定4個類別，且須在批准函發出日起的12個月內完成。過去投資者設立資產管理規模至少兩億坡元的單一家族理財辦公室後，至少投資250萬坡元便可。

當地政府官員表示，從2011至2020年，GIP為新加坡帶來超過54.6億坡元（約322.53億港元）的直接投資，創造了超過2.4萬個職位。然而，目前政府接受的投資移民申請增多，需要通過提高門檻，以更加有序的方式進行，避免出現社會問題。新規亦將鼓勵投資者為新加坡、特別是金融業投入更多資金，並為從事金融、稅務、法律等行業的新加坡人，創造更多就業機會。

生育率創新低 望填補缺口 分析指，新一批新加坡移民不少是富裕人士與高端人才，住屋需求刺激了疫情後當地樓價和租金的急漲，因而引發當地民眾和社會的關注。畢竟，新加坡現已成為亞太地區租金最貴的地方之一。政府在早前的財政預算案，亦把重點放在為社會弱勢群體和中低收入人士提供更多的補貼，對富裕階層則增加稅收。

不過，投資移民只是移民新加坡的其中一種方式，市場相信獅城中長期而言依然歡迎移民。原因是2022年新加坡居民的總和生育率降至歷史新低，與人口替代率2.1相距甚遠，加上人口高齡化，將削弱新加坡的經濟發展動力。因此，新加坡除了要加大力度鼓勵生育，也要積極吸引新移民填補缺口。

通脹料續處高位 加息壓力大 新加坡通脹率維持在逾14年高位水平，當地2月核心消費物價指數（CPI）按年升5.5%，與1月持平，主要是因為服務通脹下滑，抵銷零售與其他商品、電費與燃氣費類別的通脹上升。

此外，由於私人交通的物價升幅放緩，包括私人交通和住宿成本的整體通脹率在2月份按年升6.3%，較1月份的6.6%升幅有所放緩。

新加坡金融管理局局長孟文能（Ravi Menon）近日表示，只要勞動力短缺情況繼續存在，物價仍會上漲，令央行今年稍後進一步加息的壓力加大。該局自2021年10月以來，已5次收緊貨幣政策，並將在4月再次評估政策。

當局亦維持今年首季的預測，核心通脹率預計保持在5%以上，今年上半年料保持在高位，直至下半年才會出現較明顯的放緩。

公幹費用亞洲次貴 通脹高企反映民眾生活成本高昂，連帶到來公幹的僱員也受影響。據人力資源顧問機構ECA International近日公布的「出差津貼報告」，新加坡是亞洲公幹費用排名第二昂貴的地區，每日平均公幹支出為515美元（約4,017港元）。這較亞洲區排名第一的香港每日的520美元（約4,056港元）稍低，但已領先排第三的日本東京每日的424美元（約3,307港元）一段距離。

ECA指，新加坡的商務旅行市場較其他亞洲城市更早復甦，令酒店住宿成本提高，而商務旅客的其他日常必需品開支亦比其他亞洲城市上升得更快。

該機構每年發表「出差津貼報告」，提供有關海外公幹平均成本的資料，包括在日常津貼成本中佔最高比重的酒店住宿支出，還有膳食、飲品、洗衣、的士費用，以及日常必需品開支。企業將利用這些資訊來決定員工海外公幹時的日常開支津貼。

港開支全球排16位 在全球排名中，香港和新加坡分別排第16位和第19位，紐約則再度成為全球公幹費用最高的城市，平均每日開支達796美元（約6,208港元），主因是疫情後商務旅行及觀光旅遊的需求急劇增長，導致紐約的住宿成本上升，同時商務旅客的其他消費品亦出現通脹，令當地的公幹成本上升8%。其他打入全球10大的城市包括瑞士日內瓦、蘇黎世；美國的華盛頓、三藩市、洛杉磯；英國倫敦及法國巴黎等。