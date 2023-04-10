轉用可重用餐具 經營成本增

隨着環保議題日益受到各國關注，麥當勞為適應各地法規，亦在個別地區調整了一直以來用即棄餐具及包裝的做法。比如法國麥當勞就因為遵從1月生效的新法規要求，當顧客選擇堂食只提供「可重複使用」的包裝，不再用紙盒及紙杯招待堂食客。然而，這做法卻引來了意想不到的結果。

塑膠容器頻被偷 外媒報道指，麥當勞在法國改用可重複使用的紅色塑膠容器裝載薯條，而不是多年來一直使用的紅色紙盒。由於這種新款容器外形漂亮，不少顧客在堂食時「順手牽羊」，把塑膠容器也帶回家。大量被盜的餐具亦增加了麥當勞的營運成本，而且餐廳要安裝洗碗碟機等新設備、重新培訓員工等，進一步加劇經營壓力。

值得注意的是，歐洲紙包裝聯盟（EPPA）的一項研究顯示，企業利用機器洗碗及餐具需要的額外能源以及淨水，所產生的碳排放相當於即棄紙質用具的2.8倍，而所耗的水量比會多出3.4倍。

再者，有餐廳亦表示，在新規定下亦會產生更多被浪費的食物，因為以往用即棄包裝的食物，就算賣不出也能夠捐贈予慈善機構；在新例生效後，用玻璃及其他器皿裝載的食物不方便捐贈，最終只能倒掉。