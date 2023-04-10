巨無霸指數：港元遭低估53%

談到麥當勞與經濟的關係，就不得不提反映購買力的「巨無霸指數（Big Mac Index）」，該指數誕生於1986年，透過對比全球各地麥當勞餐廳中巨無霸的售價，以衡量各種貨幣的購買力。而基於不同地區的經濟水平差異，該指數後來又引入經人均本地生產總值（GDP）作調整的指數。

就目前而言，該指數反映香港的巨無霸乃是全球第三便宜，僅次於埃及與台灣。

巨無霸指數的原理並不複雜，舉例而言，根據今年1月最近期的一次更新，以美國巨無霸售價5.36美元為基準，而香港的售價折合為2.68美元，比美國售價便宜50%，意味着港元相對美元被低估一半，因為美元實際購買力只有港元的一半；再根據兩地人均GDP的差異，港元實際對比美元有53.1%的估值折讓。

當然，這一指數只能作為參考，實際上各地巨無霸售價會受到很多因素影響，如不同地區的市場營銷策略、本地食材的成本差異、物流等。因此，不能就此斷言港元購買力比美元多一倍。

烏拉圭貨幣溢價52%最多 根據統計，目前巨無霸指數（經GDP調整後）最高的是南美小國烏拉圭，其貨幣較美元溢價52.7%，其次則為瑞士及挪威，分別較美元溢價37.3%及27.6%。