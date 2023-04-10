麥當勞賺錢非靠賣包？

去年收租705億 特許經營店貢獻最大 麥當勞作為全球最具知名度的連鎖快餐品牌之一，基本上已無人不識，相信不會有人對其漢堡包及薯條感到陌生。不過，很多人都不知道，其實這家起源於美國的跨國餐飲業巨頭，最賺錢的業務根本不是賣漢堡，而是收租！有分析更形容，麥當勞根本就是披着「快餐店外殼的地產大亨」。要理解這一點，就要從麥當勞的商業模式說起。

若再細看其他數據，就會發現麥當勞去年的淨利潤為61.77億美元，而經營溢利則為93.71億美元。換言之，假如該公司失去了租金收入，其業績便會立即由盈轉虧。由此可見，租金收入乃麥當勞業務中相當重要的一部分。

美加盟商須租指定舖位 究竟麥當勞的租客到底是誰？一般而言，麥當勞的分店大致可分為兩類，一是自營店舖，二則為特許經營店。截至去年底，麥當勞於全球共有40,725家餐廳，有95%為特許經營店。這些特許經營店除了要向麥當繳交初始費用（Initial Fees）外，亦要繳納銷售額一定百分比的費用作為授權費（Royalties）；以及定期向麥當勞支付租金（Rents）。

該公司去年141.05億美元的整體特許經營收入中，租金佔了64.12%，授權費佔35.48%，初始費用佔比不足0.4%。另外，去年該公司的自營餐廳收入為87.48億美元，但相關業務毛利只有13.67億美元；而收入達141.06億美元的特許經營業務，毛利達到驚人的117.56億美元，相當於83.34%的毛利率！簡而言之，麥當勞的主要收入來源是靠特許經營業務，而該業務最大盈利收入來自於租金。

麥當勞的租金收入之所以如此驚人，與其商業模式不無關係。該公司對於特許經營的店舖有很大的掌控權，在美國，加盟商只能在麥當勞選定的位置開餐廳，而這些位置通常都是該公司的物業，或者由公司租下再轉租予加盟商。雖然名義上加盟商是餐廳的老闆，但場地、供應鏈、設備、專利授權等都掌握在麥當勞公司手上，因此公司擁有極高的議價能力，加盟商通常處於劣勢。

設施「折舊」降稅務支出 這種特許經營的方式為麥當勞帶來許多好處，最明顯的便是風險轉移，因為哪怕餐廳業績欠佳，麥當勞依然能按照合約向加盟商收取租金、授權費。再者，麥當勞在自有土地上建設餐廳設施，再轉租予加盟商，理論上這些餐廳設施可以「折舊」（土地、物業本身不會折舊），在會計財務報表中以虧損入帳。這種做法某程度上能夠「隱藏」部分盈利，從而減少稅務支出。

若各位讀者有印象，麥當勞多年前曾推出「大富翁」抽獎遊戲，顧客可以收集不同「地皮」的印花去換取獎品。如今看來，麥當勞才是「現實版大富翁」遊戲中坐擁最多物業的終極贏家！

麥當勞股價走勢