IMF籲央行關注非銀行金融中介

近來歐美銀行業爆發的危機，為全球金融體系的安全敲響了警鐘。雖然銀行倒閉的情況似乎已暫告一段落，但國際貨幣基金組織（IMF）卻就着非銀行金融中介機構（NBFI）的風險作出提醒，並建議各國的中央銀行關注這方面的問題，提早未雨綢繆，準備應對相關的危機。

IMF指出，NBFI包括了養老基金、保險公司和對沖基金，過去一直通過提供金融服務和信貸支持經濟增長，在全球金融體系中也發揮着關鍵作用，目前佔全球金融資產的50%。因此，NBFI對於金融穩定也是至關重要。

必要時提供貸款援助 該機構警告，高槓桿率、流動性不足、傳統銀行出事都可能會成為連累NBFI的因素，政策制訂者需要適當的工具，應對可能的金融動盪。有必要時，中央銀行應該考慮酌情的市場干預，針對那些對金融穩定構成風險的NBFI提供支援，當然這需考慮干預時機，最後提前建立一個甚麼時候會出手的政策框架。

在必要時候，央行亦可以成為「最後貸款人」，為NBFI提供酌情的貸款援助。IMF建議，此類貸款應要有更高的利率，並且伴隨着更嚴格的監管。最後，央行亦可以向特定的NBFI授予使用常設貸款工具的權限，讓這些金融中介機構有更多的緊急融資渠道，以減少對金融系統的溢出效應。同樣地，IMF也認為這類貸款應該設有嚴格的門檻，以免被濫用所帶來的道德風險。