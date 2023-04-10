企業營運資本需求增幅14年最多

全球經濟去年面對諸多挑戰，包括新冠疫情所帶來的後遺症、突如其來的俄烏戰爭、以美國為首的主要經濟體開始緊縮貨幣政策等。對於企業而言，這些意味着更加艱難的經營環境，以及更高的營運資本需求（WCR）。安聯旗下貿易信用保險公司安聯貿易的報告指出，去年全球上市公司的WCR相當於72日的營業額，較2021年增加了9日，創下自2008年以來最大的增幅，意味企業短期資金鏈斷裂的風險大增。

亞太區升得勁 憂資金鏈斷 WCR是一家公司的「應收帳款、庫存及預付費用」減去「應付帳款及預提費用」。此項可簡單理解為扣除成本後「未到帳的經營現金淨流入」，WCR對營業額的比率愈高，則可理解為企業被「拖數」的情況愈嚴重，故需要預留更多營運資本以避免資金鏈斷裂。

安聯貿易指出，經濟增長放緩、高通脹、更高的融資成本等都是引發WCR上升的原因。在這種情況下，企業花費了更多財務資源在「維持公司業務營運」本身，而非用於投資、研發、業務擴張、收購等能夠提高公司價值的用途。就地區而言，亞太地區WCR上升的情況最為嚴重，WCR佔營業額比例增加了10日；西歐及北美則分別增加了7日及5日。

與此同時，全球上市公司應收帳款的周轉日數（DSO）在去年亦增加5至59日；庫存周轉日數（DIO）則增至50日。這種情況也導致了WCR增加，更多的企業收款延遲，可能會引發現金流問題。

展望今年，安聯貿易估計全球WCR將保持穩定，惟企業庫存周轉日數應該減少約4至5日，這與以前經濟衰退中觀察到的情況一致。在經濟活動放緩和某些行業供應過剩的背景下，預計2023年庫存不會增長，特別是在家用設備、電腦和電訊設備等製造業領域。

另外，金融條件收緊和利率上升可能會增加付款延遲（DSO可能會上升），惟不同行業之間多少會有些差異。事實上，具有大量庫存且面臨需求放緩的企業，可能會在選擇客戶時降低標準，以擺脫供應過剩困境，而那些供應過剩較少的行業則可能會在更不明朗經濟環境下變得更加謹慎。

商業流動性缺口料234萬億 報告又估計，全球30萬億美元（約234萬億港元）的商業流動性缺口將會持續存在。全球共有1.5億家中小型企業，佔到所有公司數目的90%，提供了60%的就業機會、佔據超過一半的全球本地生產總值（GDP）。這些中小型企業全球營業額超過了135萬億美元。考慮到平均80天的付款延遲，意味着企業需要約30萬億美元來解決這種流動性缺口。

實際上，大多數小企業的現金儲備有限，通常只相當於數周的收入，惟有大量的應收而未到帳的款項。