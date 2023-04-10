少子化嚴峻憂滅國 多地頻出招谷生B

生育率下降、老齡化問題加劇，少子化是全球大部分國家面對的共同現象，亞洲地區尤為嚴峻。日本首相岸田文雄顧問森雅子擔心，若然日本出生率急跌的情況未能扭轉，日本將會「滅國」！全球許多國家或地區都推出一系列鼓勵生育措施，為求力挽狂瀾。

儘管聯合國《2022年的人口展望報告》預測，世界人口將在未來一段時間持續增長，估計由2022年預測的80億，至2100年會增加到104億，但增長速度正在放緩。細看人口增長的原因，主要是人的壽命愈來愈長，導致死亡率降低，生育率預計還會進一步下滑。

美國中央情報局（CIA）的《世界概況》（The World Factbook）統計，在227個地區或國家中，過半數地區生育率低於2.1，即未能達致正常更替水平。生育率排名倒數前5位的全都位於亞洲，分別為台灣、南韓、新加坡、香港及澳門；內地則位居第211位。少子化意味着勞動人口逐漸減少，對社會結構、經濟發展等產生重大影響。

內地：開放三孩生育政策 現況：國家統計局數據顯示，2022年底內地人口總數有14.11億人，一年之內減少約85萬人，是61年來中國人口首次出現負增長。全年出生人口956萬人，出生率為6.77；死亡人口1,041萬人，死亡率為7.37；自然增長率為-0.6%。

作為全球增長的主要引擎，內地人口結構對經濟造成的影響，已成為投資者不容忽視的因素。自改革開放後施行的「一孩政策」，讓內地享受了人口紅利的好處，如今勞動力老齡化和少子化日趨嚴重，政府只好開放生育推出「三孩政策」，以求帶動經濟，增加未來勞動力。

助父母減輕負擔 內地各個地方政府因應推出政策鼓勵民眾生育，當中少不了金錢支援。杭州為補助生育二孩、三孩的夫妻，將向二孩家庭發放一次性補助5,000元人民幣、三孩家庭一次性補助兩萬元人民幣；山東濟南向今年出生的二孩、三孩家庭，每孩每月發放600元人民幣育兒補貼，直到孩子滿3周歲。

哈爾濱去年底出台方案，按政策生育第3個子女的家庭，每月每孩發放育兒補貼1,000元，直到子女滿3周歲。

「金援」以外，廣州於今年3月1日起，父母新增10日育兒假期。在選擇公租房戶型時，對於有未成年子女的三孩家庭，按規定給予優先保障。

內地政府也提出要建立生育支持政策體系，降低生育、養育、教育成本，免除父母的「後顧之憂」，例如提出要推動建立普惠托育服務體系、促進嬰幼兒場所及配套服務設施建設等，減輕家庭負擔並提高生育意願。

新加坡：重金獎勵兼助置業 現況：新加坡的總生育率自1980年以來就呈下跌趨勢，目前生育率約為1.1，即每名婦女生育1.1個孩子。有調查顯示，已婚人士不願生育或多生孩子的原因，依次為經濟負擔（64%），覺得已經生育夠多孩子（50%），在本地養育孩子壓力大（49%），以及難以兼顧家庭與工作（34%）。

新加坡人力短缺問題日益加劇，除了利用移民政策吸引人才，也需要提升生育率填補。與很多國家一樣，新加坡在2023年財政預算案中決定提高補貼，重金獎勵生育。政府也從締造有利生育的環境上着手，提出增加父親的有薪陪產假、育嬰假，協助年輕夫妻置業等方案，給予家庭更多工作彈性，嘗試緩解最影響生育的住屋問題。

派發直至6歲半 自今年2月14日起，新加坡每一個新生兒都能額外獲得3,000坡元的嬰兒花紅現金獎勵（Baby Bonus Cash Gift），無論是第幾胎都適用。這意味符合條件的第一胎和第二胎孩子，嬰兒花紅現金獎勵將從目前的8,000坡元增加至1.1萬坡元；從第三胎開始，現金獎勵從目前的一萬坡元升至1.3萬坡元。這個嬰兒花紅現金獎勵的派發時間，亦由原先的嬰兒出生後首18個月內，延長至孩子6歲半。

為了讓家長平衡工作和家庭，2024年起新生兒父親的有薪陪產假，將從兩星期增加至4星期；育有兩歲以下孩子的在職父母，每人每年可申請的育嬰假從6天增至12天。住屋方面，政府會幫助40歲以下夫婦和有子女家庭首次置業，申請購買組屋時更可有額外抽籤機會。

南韓：銀彈攻勢補貼父母 現況：南韓統計局數據顯示，2022年每名南韓女性生育由一年前的0.81降至0.78，為1970年有紀錄以來最低。去年只有24.9萬名嬰兒出生，按年減少4.4%，並且連續7年下滑。

為了挽救低迷的生育率，南韓擲下「銀彈」攻勢催谷生育。自2023年起，南韓政府向有零至兩歲嬰兒的南韓父母，每月發放更多的育兒補助。

凡是家有一歲以下嬰兒的家庭，每月可獲得來自政府發放的70萬韓圜補助，一歲以上至兩歲以下的幼兒家庭，每月補助35萬韓圜。換言之，家中有零至兩歲幼兒的家庭，首年可向國家領取840萬韓圜，第二年再領取420萬韓圜。

明年加碼月派6千 南韓總統尹錫悅去年宣布計劃加碼，到2024年時再提高補助額度，減輕新手父母的經濟負擔。有零至一歲嬰兒的家庭，每月可獲得100萬韓圜（約6,000港元），一至兩歲幼兒的家庭，每月則可獲得50萬韓圜，相當於嬰兒一出生就穩袋年薪1,200萬韓圜。

南韓當局承認，過去16年共耗資280萬億韓圜（逾2,000億美元）鼓勵民眾生小孩，但似乎仍無濟於事。有批評斥責南韓政府只懂砸錢，卻不着手解決樓價高企、年輕人就業難、教育成本巨大等深層次問題，再大灑金錢也只是枉然。

台灣：擴大試管嬰兒補助 現況：台灣內政部2022年人口統計顯示，人口數量約2,326萬人，按年減少11萬人。去年累計出生人數為13.89萬人，再創歷史新低；死亡人數20.72萬，是連續3年出生人數低於死亡人數。

台灣目前是全世界生育率最低的地方，雖然政府有優惠鼓勵措施，惟生育率仍持續下降。鼓勵生育優惠措施除了發放生育津貼、托兒費用及結婚補助之外，不孕症治療（試管嬰兒）補助也包括在內。

不孕症比率達15% 台灣各縣市政府也有提供生育津貼，不同縣市金額不同，首胎金額最高可達3萬元新台幣，港人較熟悉的台北市、新北市生育補助金都是每胎兩萬元新台幣。

此外，一般台灣的打工仔都享有政府的社會保障，符合資格的父母都可以申請生育給付。

現代人晚婚、遲育的趨勢衍生出不孕問題，不孕症在台灣有15%左右，政府就此擴大人工生殖補助方案「催生」。

除低收及中低收入戶維持每次最高補助15萬元新台幣外，一般不孕夫妻首次申請最高補助10萬元新台幣，再次申請者最高補助6萬元新台幣，並依各範圍療程給予不同補助額度。

日本：未來3年集中應對 現況：新冠疫情打亂了不少日本人的生育計劃，日本新生兒數量繼續下降，當地人口數量已從2008年1.28億的高峰，下滑至1.24億。據日本厚生勞動省2月統計數字，日本2022年出生人數降至80萬人以下，創歷史新低；死亡人數則為158萬人，幾乎是出生人數的兩倍。

日本是世界上人口老化速度最快的國家之一，伴隨出生人數減少，人口危機加速發展。日本首相岸田文雄警告，未來6至7年是日本扭轉低生育率的最後機會。岸田3月底交代了少子化對策，提出把今後3年作為集中應對期，將制訂針對兒童和育兒支援的具體措施。

目前，日本出生的嬰兒都可以領取兒童津貼，但部分高收入家庭未能享有此福利。最新草案建議，取消兒童補貼的家庭收入限制，並調整支付期間，由初中畢業延長至高中畢業，具體金額再作討論。

上調男士育兒假 政府將提高育兒假的收入補助率，在產後一定期間內，男女的育兒休假津貼將實際增加到休假前到手工資的全數；同時力爭上調男士育兒休假率目標，希望到2025年達50%、2030年度提高至85%。

日本政府還會成立「兒童家庭廳」，全面負責兒童的醫療、保健、福利、教育，並設置專門的內閣大臣，冀藉着這個部門令人口問題得以解決。至於學校供餐、擴充高等教育獎學金、保育所制度等議題，政府會在未來進一步探討。

生育率排名倒數10位 日本人口危機不斷加速。 部分亞洲地區人均GDP 南韓為谷生育大灑金錢。