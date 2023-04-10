植田正式掌日央行 幣策或轉向

日本央行首位學者出身的行長植田和男昨日正式上任，接替年近79歲、打算執教鞭的黑田東彥。黑田上周五曾對10年行長任期未能令日本實現通脹穩定在2%的目標表示遺憾，日本傳媒引述接近消息人士指出，現在日央行對繼承黑田激進寬鬆貨幣政策的意志愈益薄弱。

市場估6月修改YCC政策 回望今年2月，日本參議院幹事長世耕弘成曾問植田︰「安倍經濟學只是半路中途，你會繼承嗎？」，植田的回應是會蕭規曹隨，維持2%的通脹目標。不過，消息指日央行內部已漸漸不再這樣想，差在幣策改弦更張須謹慎，貿然行事風險不小。

一項向日本金融從業員進行的調查顯示，46%受訪者估計控制孳息率曲線（YCC）政策會在6月修改甚至結束，預期植田4月底「處女」議息會議就會出手的受訪者比率則只有15%。按現行YCC政策，日央行會無限量買入10年期日本國債，讓其孳息率不會超過0.5厘，壓低融資成本。

曾任日央行貨幣政策委員的野村綜合研究所主管經濟學家木內登英相信，植田重視向市場溝通，突擊修改YCC不是他的作風。YCC該怎樣改，市場意見紛紜，可以是進一步擴大債息目標區間，實際上把政策廢除；可以是改買較短年期的日本國債：也可以是不再設定相關目標，改為像美國聯儲局以前量化寬鬆（QE）那樣預告一年會買多少國債。

日企年發4396億短債籌資 東京短資研究所社長加藤出表示，現時通脹難跌，以YCC之類激進措施壓低日圓匯價愈來愈站不住腳。不過，圓匯走勢看的是與美國的息差，改變YCC亦非等同西方目前所做的「上調政策利率」，事關植田在黑田還未擔任日央行行長時已經寫過︰「要是日央行進一步買入大量國債，對財政是好事，問題是一旦通縮不再、要加息的時候，事態非常不同，加息會令市場大舉沽售國債」。

可能是有感距離日央行收緊貨幣政策時日無多，日本企業於截至3月底止的剛過去財政年度，史無前例地發行了7.4萬億日圓（約4,396億港元）的5年期或以下債券，以防「收水」令關乎資金周轉的短期息率飆升。