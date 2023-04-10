基金經理估油價今年衝140關

以沙特阿拉伯和俄羅斯為首的石油輸出國組織及盟國（OPEC+）多個成員國上周出乎意料地宣布5月每日減產逾160萬桶，揭示美國對油組的影響力愈來愈弱。對沖基金經理Pierre Andurand坦言，油價不顯著高於每桶100美元，別指望OPEC+增產，因他們也飽受通脹煎熬，要高油價補償，更預計油價今年會達140美元！牛津能源研究院擔心，是次減產會把全球經濟推入衰退。

油價上周曾飆近8%，全周累漲逾6%。即使市場憂慮當前經濟環境抑制油價潛在升勢，Andurand認為，油價未升完，原因是目前油價仍相對便宜，如以上周四布蘭特期油收報85.12美元為例，計入通脹調整後，相當於5年前的73美元。而且不要忘記，油價在2008年的新高為147美元，相當於今天近200美元。他指出，在高通脹之下，油組國家以美元計的進口價格也大升，「所以80、90美元一桶石油對他們來說是很低的價格」。

其實油組也要當心高油價會令需求收縮。不過，總部在倫敦的能源數據和顧問商Energy Aspects指，沙特也賭全球可承擔更高油價，特別是中國重新開放有利經濟回復，相信達到120美元也能承受。

學者憂加劇窮國金融危機 油價上升更深層次的問題，是對通脹和加息構成壓力。牛津能源研究院指出，世界正值需要一段短時間要有低油價來緩和通脹和經濟衰退的危機。如果各國的中央銀行未能減息，那OPEC+便需要為全球衰退負上責任。紐約大學教授Amy Myers Jaffe更指出，目前不少窮國在強美元之下經已深陷債務危機，一旦油價再急升，便將這些窮國推向金融危機風口，如加上其他不穩定因素，難保將來包括石油在內的市場都會爆煲。

美國總統拜登去年7月雖然訪問中東，但無助推動油組成員增產。事實上，無論這些成員國抑或其他經濟勢力，都愈發向中國靠攏，最新有電動車大廠特斯拉（Tesla），其首個美國本土以外的儲能超級工廠項目昨日簽約落戶上海，今年第三季興建，明年第二季投產。該廠將規劃生產超大型商用儲能電池，初期年產量可達一萬台儲能規模近40吉瓦時（GWh）的產品。