字節跳動利潤超騰訊 去年1680億增79%

兩名字節跳動的投資者指出，該企2021年的EBITDA只有140億美元，去年增長110億美元，主要由於商家投放在TikTok及抖音上的廣告開支大增，期內營業收入大增逾三成至近850億元，其中TikTok等國際業務去年銷售額約為150億美元，增長兩倍以上，來自中國的營業收入約為700億美元。

分析指，字節跳動去年營業收入約八成源自中國，就算美國禁止使用TikTok、字節跳動被迫出售TikTok在美國業務，姑勿論執行起來甚難，也不會對字節跳動目前的財務狀況構成巨大影響。不過，TikTok畢竟處於快速成長期，未來仍然極具發展潛力，禁令難免會令公司潛力受到一定程度的損失。

兩企合作拓視頻及二創 另邊廂，過去經常對簿公堂的騰訊與字節跳動上周達成世紀「大和解」，騰訊視頻與抖音宣布達成合作，涉及長短視頻聯動推廣和短視頻二次創作等。騰訊將向抖音授權其享有訊息網絡傳播權及轉授權權利的長視頻，並明確了二創方式、發布規則等。

業界分析指，跟抖音合作不會影響騰訊自己的短視頻業務（視頻號），因為它背靠微信，流量不成問題，就算起步較晚，遲早都會直逼抖音，而且抖音上的二次創作可以幫騰訊傳播自家影視作品，可望推高流量和提振盈利。