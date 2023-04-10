美通脹料降至5.2% 企業上季盈利勢跌

本周環球財金焦點

本周美國會公布一系列重要經濟數據，尤為聚焦周三出爐的3月消費物價指數（CPI），市場估計按年漲幅會由6%下降至5.2%。另一焦點乃是摩根大通、花旗集團和富國銀行等重要金融股將於香港時間周五公布今年首季業績，為美股業績期將至揭開序幕。

FactSet估計，上季標指成分企業整體盈利會按年倒退6.8%，勢是2020年第二季之後最差。美國銀行高級投資策略師認為，如果本周公布CPI數據過熱，將會為美國聯儲局再次加息敞開大門，預期加息會打擊消費者支出和企業利潤，建議投資者稍微降低股票倉位。

幣安覓銀行接收客戶現金 聯儲局上周五公布，美國商業銀行存款於3月29日止一周錄得約一個月來首次增長，升至17.35萬億美元，不限於資產最大的25家銀行，中型銀行存款亦回升。市場認為這標誌銀行危機引發的創紀錄存款外逃暫時結束。

不過，這時又爆出加密貨幣交易所幣安正尋找下一家銀行以接手客戶現金，可是因為銀行業對監管風險的擔憂，令幣安吃了不少閉門羹。幣安之前將客戶存款存至Signature Bank或Silvergate Capital，問題是隨着兩間被視為加密貨幣友好的銀行都先後倒下後，幣安正尋找下個合作對象。幣安發言人指，正與多家美國銀行及支付供應商合作，在升級系統同時，繼續招募合作夥伴。

早前獲同業打救的第一共和銀行（FRB），繼3月16日宣布暫停普通股派息後，上周五宣布暫停支付優先股的季度現金股息，涉及7筆。

瑞士財長為AT1債清零辯護 另邊廂，瑞士財長Karin Keller-Sutter表示，瑞銀收購瑞信的交易應該會順利進行，不見有政治障礙，「政界肯定不想交易泡湯」，又指在併購完成之前，瑞士政府承諾由央行向瑞信提供流動性，以確保運作穩定，又指與瑞銀的擔保協議仍在談判中。她同時為瑞信160億瑞士法郎額外一級資本（AT1）債券減記「清零」辯護，指發行文件早就寫得清楚，一旦公司要政府打救會被撇帳。