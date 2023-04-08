英女企業家增 理財需求甚殷

愈來愈多女性關注理財，歸根究柢是她們在職場擔當的角色愈趨重要，賺錢能力大幅提高，對於財務管理的需求更殷切。面對疫情和宏觀經濟前景不確定，不少人都不敢冒險創業，但去年英國新女企業家人數相較2018年多出近兩倍，展現巾幗不讓鬚眉的氣魄。

國民西敏寺集團（NatWest Group）一份調查報告顯示，去年由女性建立的企業達15.16萬間，比2021年的14.52萬間增長4.35%，較2018年多1.69倍。按全年總新增企業計算，去年英國每5間新增的公司中，就有一間是由女性創立。

當中，以年輕女創業家增長尤其顯著。去年當地介乎16至25歲的新增女創業家有1.74萬名，較2018年增約21倍，當時僅785名。不過，報告引述另一調查指出，超過一半女企業家於過去12個月在融資上感到困難，比男性的約40%佔比多，反映女性在企業經營路上比男性更為艱難，而44%女企業家認為未來數月的融資前景將更艱難。足夠的資金對經營企業而言極為關鍵，故此對於創業的女性來說，有良好的財務規劃就更顯得重要。