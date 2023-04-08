買股揀熟悉範疇 首選龍頭
投資者往往對於自己熟悉的投資範疇較有信心，不少女性喜歡買藥妝或奢侈品，對行業走勢和市況隨時比專業投資者更「專業」，女性不妨借此優勢，捕捉投資機會。致富證券董事及證券業務主管郭家安建議，在零售、藥妝及奢侈品股選股上，不妨直接選擇此行業的龍頭股。
他解釋，行業龍頭的營運表現及財務能力會相對穩健，且大都擁有一些其他競爭者無法複製的優勢，即有所謂的「護城河」，一旦整個行業面對同樣挑戰時，龍頭股通常有較好的防守性。
周大福新秀麗受惠復常
但他提醒，除了零售股主要營運地區在內地、香港和澳門，其他藥妝或奢侈品股大部分是國際企業，在選擇時需留意環球經濟前景。他認為，現時市場較擔心美國及歐洲地區將面臨衰退，若業務較多在該些地區的企業或會受較大的影響。相反，不少分析認為中國今年經濟將有不錯的增長，內地業務佔比較重的企業或較受惠。
他舉例稱，港資珠寶龍頭周大福(01929)去年底受內地放寬防疫措施和經濟活動逐步走向復常的消息刺激而上揚，近期反覆回升，相信復常對經濟帶來的實際提振效果理想。
各國旅遊限制逐漸鬆綁，旅遊業逐步恢復，市場期望旅行用品銷售商新秀麗(01910)可持續受惠。郭指，疫情對新秀麗股價影響短暫，該股自2020年中開始穩步上揚，惟需留意其北美及歐洲業務佔比不低，若美國及歐洲陷入經濟衰退，或會對股價有不利影響。資料顯示，新秀麗自2020年6月以來，累計升幅已近兩倍。
他直言，主要奢侈品國際品牌都在歐洲上市，在香港較難直接投資該些股票。他建議，折衷方法是以基金投資，市面上有不少以非必需消費品為主題的基金，會投資於3大奢侈品集團，即LMVH、開雲集團（Kering）及歷峰集團（Richemont），當中涵蓋了女士們熟悉的藥妝品牌如L'Oreal和Estée Lauder等。
初學者不妨月供股票
郭家安認為，作為初級投資者，投資不妨以月供股票開始，適合時下工作繁忙的OL及不能貼市追蹤個股的長線投資者，以平均成本法定期、定額入市，達致長期盈利的目標。他指，很多初出茅廬年輕打工仔初期工資不多，對股票市場的認識較少，透過月供方式小額且定期入市，一來可熟習市場的運作，二來資產隨着供款年期增加，均可作為未來投資的資本。
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