買股揀熟悉範疇 首選龍頭

投資者往往對於自己熟悉的投資範疇較有信心，不少女性喜歡買藥妝或奢侈品，對行業走勢和市況隨時比專業投資者更「專業」，女性不妨借此優勢，捕捉投資機會。致富證券董事及證券業務主管郭家安建議，在零售、藥妝及奢侈品股選股上，不妨直接選擇此行業的龍頭股。

他解釋，行業龍頭的營運表現及財務能力會相對穩健，且大都擁有一些其他競爭者無法複製的優勢，即有所謂的「護城河」，一旦整個行業面對同樣挑戰時，龍頭股通常有較好的防守性。

周大福新秀麗受惠復常 但他提醒，除了零售股主要營運地區在內地、香港和澳門，其他藥妝或奢侈品股大部分是國際企業，在選擇時需留意環球經濟前景。他認為，現時市場較擔心美國及歐洲地區將面臨衰退，若業務較多在該些地區的企業或會受較大的影響。相反，不少分析認為中國今年經濟將有不錯的增長，內地業務佔比較重的企業或較受惠。

他直言，主要奢侈品國際品牌都在歐洲上市，在香港較難直接投資該些股票。他建議，折衷方法是以基金投資，市面上有不少以非必需消費品為主題的基金，會投資於3大奢侈品集團，即LMVH、開雲集團（Kering）及歷峰集團（Richemont），當中涵蓋了女士們熟悉的藥妝品牌如L'Oreal和Estée Lauder等。

初學者不妨月供股票 郭家安認為，作為初級投資者，投資不妨以月供股票開始，適合時下工作繁忙的OL及不能貼市追蹤個股的長線投資者，以平均成本法定期、定額入市，達致長期盈利的目標。他指，很多初出茅廬年輕打工仔初期工資不多，對股票市場的認識較少，透過月供方式小額且定期入市，一來可熟習市場的運作，二來資產隨着供款年期增加，均可作為未來投資的資本。