理財Campus：女士3招理財 先學慳

世界各地一直提倡兩性平等的觀念，香港女性的經濟地位不斷提升，部分人在職場上擔任管理層要職，又要在家庭及工作之間取得平衡，加上女性普遍較男性更「長命」，故理財成為女性關心的議題。有調查發現，即使有六成香港女性認為自己經濟獨立，但不到半數人對自己的投資決定有信心。在理財上，「學會投資」可說是不可或缺的技能，但生活上一些小細節，也可讓你培養良好的消費習慣，為理財計劃奠下根基。

1.省錢減肥法 免費健身影片跟住練習 儲錢可謂理財第一步，要儲夠錢，就要在平日好好節省金錢。俗語有云：「減肥是女人一生的事業。」相信不少女性為了保持健康的身形，花費不少金錢和精力上瑜伽班、健身，或定期見營養師，但在現今訊息爆棚的年代，很多知識在網絡上輕易可取，不必額外花費上堂。

就以健身為例，網上免費健身視頻比比皆是，想集中訓練身體某個部位的肌肉，女士只要在家配備一張瑜伽墊，就可以跟着影片的動作練習。經歷3年多的疫情，居家運動形成了新的潮流，毋須再因上堂地方距離遙遠、忙碌或無法預約上堂而放棄運動。此外，相信「煲劇」是不少女生平日的最大娛樂，大可在觀看Netflix節目的同時，進行簡單的拉伸或鍛煉，不必再為減肥而額外花費。

戒掉珍珠奶茶年省數千 平日喜歡購買珍珠奶茶、咖啡等飲料的女士們，務必考慮戒掉此習慣。一杯美味的珍珠奶茶背後，即使是「微糖」的熱量也很高，正是其中一個致肥元兇，更會帶來健康隱憂。不但如此，以一杯珍珠奶茶平均賣20多元計算，保守估計，每星期飲3杯，一年的飲料支出至少逾數千元。要提神的話，何不嘗試以茶代替？

2.買多不如買好 利用重複穿搭術少添衣 不少女性總愛追趕着潮流，每每見到新興事物便想擁有，購物欲強。以服裝業為例，「快時尚」這種商業模式形成，無疑是依賴着這種消費者的需求，惟不斷追求時尚的新品，女性在服飾上的開支隨之而攀升。其實，選擇衣服和揀男朋友一樣，適合自己才是最好的。

選質優耐用 減浪費又環保 與其追趕潮流，女性不如自己建立獨特審美方向，利用同系列的潮流單品交錯混合配搭，有新意之餘又可建立自己的衣着風格。例如一些白色、米色等大地色系服飾，基本是每年的人氣顏色，利用超強的「重複穿搭術」，小量衣服也能穿出多種不同感覺。

另外，購買衣物時材質亦是關鍵，「快時尚」單品着重當季流行的設計，品質大多難以維持數季，故此建議購買質量較好和有質感的衣物，使用壽命較長，減少浪費，同時為環保出一分力。

3.學習投資之道 吸收股票知識勿怕「書」 股壇上雖然看似以「男股神」居多，但投資理財早已不是男士專利，近年就出現了有「女股神」之稱的方舟投資管理公司（ARK）創始人伍德（Cathie Wood），足以證明現代女性已能夠好好掌握投資之道。

投資知識未必一定如想像中般艱辛沉悶，「金融」與我們的日常生活密不可分，日常可多留意財經消息和新聞，建立基本的宏觀經濟方向。

女性若希望在投資上建立自信，不妨每星期閱讀一本投資書籍，逐步吸收投資理財知識。經典的投資理財入門書籍有《富爸爸，窮爸爸》和《彼得林治征服股海》等，幫你把理財觀念打好基礎，再慢慢探索適合自己的投資方法。

學資金分配 忌用全部積蓄 要進入股市投資，就需要有面對波動的心理準備，切記不要將全部積蓄都用來投資，因投資始終涉及眾多不可控風險。投資新手更要先了解如何分配現有資產作投資。簡單而言，大家可以把每月收入分兩半，一半儲起，再將當中一半用作投資；而網上也有很多不同的「資金分配」方程式，如631法則、333理財法等也可作參考。

本港女性人生目標 「女股神」伍德的成功，足證現代女性能掌握投資之道。 大家只要在家配備一張瑜伽墊，就可以跟着影片動作練習。 女士們不斷追求時尚新品，在服飾上的開支隨之增加。