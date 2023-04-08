專家樓評：按揭預先批核 置業更輕鬆

隨着防疫措施放寬及調整首置印花稅措施後，樓市開始回暖，買家入市信心有所增加。樓市氣氛轉趨熾熱，不少人開始加快入市步伐並尋覓心頭好。

置業人士遇到心儀物業，與賣家商議好價錢及簽定臨約後，便可以開始向銀行申請按揭。而買家申請按揭時需要提交入息證明及稅單等文件，以證明有足夠還款能力。若然買家收入不穩定或正值轉工的交接期，銀行批不足按揭，如未能找到擔保人或額外首期，隨時有機會臨門「撻Q」。

準買家想避免置業路上觸礁亦有辦法，市面上有部分銀行向準買家提供「預先批核按揭服務（預先批核）」，讓準買家在置業前先了解可獲銀行批核的按揭成數，獲得銀行所派的「定心丸」後，準買家便可安心入市。

預先批核與一般按揭批核的申請程序相若，準買家除了填寫銀行申請表格，提交入息及個人證明文件等，亦要提供預計購買物業的資料，銀行便會對預計購買物業進行估價，並就準買家所提供的資料進行信貸審查，一般銀行批核需時約一至兩星期。

須獲批30天內入市 若申請高成數按揭，則需再經按揭保險公司審查，批核時間約一個月，建議準買家預留足夠時間準備。如順利批核，銀行會發出書面證明，顯示可批出的按揭息率、按揭成數、貸款金額及還款年期等資料，有效期一般為成功批出後的30天。

買家需要在有效期內的30天內購買物業，之後只需向銀行補交臨時買賣合約便可。若果過了限期，買家或需要重新申請或補交文件。另要留意，如銀行發現買家最後所選擇的物業涉及屋契或僭建等問題，亦有機會影響其估值或預先批核結果。

預先批核可助準買家在置業前先作出入息評估，讓他們置業路上做好準備及有更精準的預算。

經絡按揭轉介營運總監 張顥曦