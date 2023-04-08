絲絲講場：屈翠容年袋1.2億 膺打工女王
要數本港「打工女王」，似乎非內地連鎖餐飲集團百勝中國(09987)掌舵人屈翠容（Joey）莫屬！去年其基本薪酬達141.87萬美元（約1,106.62萬港元），按年加薪5.74%。若以「黃金脆皮雞」一件13.5元人民幣售價計，其年薪夠買超過72萬件！
計及股份和期權獎勵等項目，Joey總薪酬達1,589.28萬美元（約1.23億港元）。不過，同舊老闆長和(00001)老臣子霍建寧比較，仲相差60.7%。
許漢卿薪酬大增33%
至於港企方面，本港電訊商電訊盈科(00008)集團財務總裁許漢卿（Susanna）去年3月升級，做埋署任集團董事總經理，總薪酬亦水漲船高，去年達5,265萬港元，按年增33.46%。仔細睇，即使一人打兩份工，但薪金唔算加好多，只係輕微調升0.91%至887萬港元，總薪酬大增主要靠花紅及股份報酬帶動，分別按年漲78.28%及22.51%，至2,036萬港元及1,431萬港元。
另外，港銀女大班之一，恒生銀行(00011)行政總裁施穎茵（Diana）於2021年9月接任，去年薪酬因而有「全年效應」，人工勁增1.87倍至1,977.4萬港元。
不過，Diana有挑戰㗎，事關美資券商富瑞下調恒生目標價逾11%至120港元。富瑞重申恒生「持有」評級，認為長期股本回報率（ROE）壓縮，或會限制股價上行空間，而且資產質量問題仍需時間先能夠完全解決，並且恒生2023至2024年嘅盈利預測下調5至6%。睇嚟Diana要諗諗計拆掂去喇！
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