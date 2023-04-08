絲絲講場：屈翠容年袋1.2億 膺打工女王

不過，Diana有挑戰㗎，事關美資券商富瑞下調恒生目標價逾11%至120港元。富瑞重申恒生「持有」評級，認為長期股本回報率（ROE）壓縮，或會限制股價上行空間，而且資產質量問題仍需時間先能夠完全解決，並且恒生2023至2024年嘅盈利預測下調5至6%。睇嚟Diana要諗諗計拆掂去喇！