絲絲講場：霍建寧終於做番「打工皇帝」？！

其實劉熾平份糧係以人仔計嘅，按照舊年在岸人民幣兌港幣嘅平均匯率（每100港元兌86.22元人民幣）計算，折合大約2.17億元，比起霍建寧舊年袋嘅2.04億元，仍然高5%左右，之但係呢個差距真係2017年爬過霍建寧以嚟最細，尤其是2021年係多成倍。霍大班舊年總薪酬升咗6%左右，2019年之後首次重上兩億大關，拉番勻每分鐘袋387蚊，主要係酌情花紅多咗6%，達到1.91億元。

份糧受股份薪酬開支左右 一如以往，劉熾平份糧嘅起跌都係由「股份薪酬開支」左右，董事袍金及底薪都多咗，以上面個匯率計分別折合大約145萬元同埋853萬元，底薪嗰部分少過霍建寧，問題係「股份薪酬開支」少咗45%囉。

順便介紹吓「股份薪酬開支」係咩嚟，出發點係激勵員工搏命啲，可以係（1）直接畀股份，一啲會設下某啲條件、（2）畀股票期權，某個時間用一個協定價位買公司股份；另外（3）股票增值權，或者（4）模擬股票，兩者唔涉及股票增發、以價值等額嘅現金嚟出。

（1）、（2）勝在公司唔使真金白銀出糧，（1）嘅計法扼要而言係睇公司授出股份當日嘅公允價值（股價）；（2）就用數學模型計期權價值，複雜好多，新出爐嘅年報顯示騰訊舊年似乎無畀過購股權劉熾平（況且授出購股權會喺聯交所出通告）。

劉熾平人工跟騰訊股價縮 不過，舊年騰訊股價平均333.63元，按年低近40%，咁嘅情況下呢位會考9A狀元想份糧唔縮水都難。至於2021年嗰批購股權呢，行使價成587.39至618元，話就話仲有5年先到期，以無乜券商依家仲畀500元以上目標價、市場預測3年內收入每年增長一成幾……希望「企鵝仔」快啲升個開，大家都happy啦！

下個月開始劉熾平唔再係騰訊董事，要追蹤佢搵幾錢，難度高咗好多，或者只能夠係「5名最高薪酬人士」度搵線索，舊年嗰5個人最少嗰兩位折合5.37億元左右，幾可肯定唔係劉熾平，但最高薪嗰兩位仍然超過15億元，比2021年逼近16億元跌咗少少。

點都好，通常騰訊係類似科網公司會將「股份薪酬開支」同埋投資公允值變動等項目抽走，以反映日常業務嘅經營表現，就係我哋成日講嘅non-IFRS或者non-GAAP經調整純利嘞。

余絲韻