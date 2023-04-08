專家料區塊鏈遊戲現倒閉潮

始於2020年的加密貨幣狂熱，帶動了整體區塊鏈技術的風潮，一時間「區塊鏈遊戲」、「邊玩邊賺（Pay to Earn）」等新概念遊戲如雨後春筍般湧現。隨着市場回歸理性，這些缺乏遊戲性、枯燥無味的區塊鏈遊戲大多歸於沉寂，專家更預言將會有大規模的倒閉潮出現。

加密幣崩潰影響發展 隨着遊戲業的併購交易及投資減少，Ampere Analysis遊戲研究主管表示，不少在過去兩年獲得早期資金的區塊鏈遊戲公司，將無法在今年獲得營運所需的額外資金，因此將面臨倒閉。

Niko Partners創始人兼執行合夥人Lisa Cosmas Hanso亦指出，雖然近年有一些區塊鏈遊戲增長強勁，如Axie Infinity等遊戲在東南亞吸引了大量玩家，但隨着愈來愈多加密貨幣崩潰消息、詐騙、黑客攻擊增加，以及加密貨幣稅法出台，勢將導致今年區塊鏈遊戲的參與度降低。

不過，她仍預計，東南亞將繼續發展成為區塊鏈遊戲的開發者中心和主要市場，等到明年有可能「出現更積極的前景」。