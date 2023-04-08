中國遊戲商放眼海外覓機會

大灑金錢拓展3A遊戲 所謂3A遊戲，其實不是正式的遊戲分類，而是泛指投入大量金錢、時間及資源去研發的大型遊戲。就目前而言，中國的遊戲廠商尚未有一款自行研發的公認3A遊戲面世，「出海」主要是集中在手遊及網遊領域。

由於去年遊戲行業不景，中國遊戲公司的海外收入整體也受到拖累。根據中國音像與數字出版協會的報告，2022年中國自主研發遊戲於海外市場實際銷售收入為173.46億美元，按年跌3.7%，為2018年以來首錄下跌，其中在英國及德國均錄得逾15%的跌幅。

相較於靠玩家「課金」的普遍手遊及網遊，3A遊戲一向有較強的逆周期能力，其收入往往較大程度與遊戲本身的品質、宣傳策略等掛鈎，而非宏觀經濟環境。以騰訊有份投資的日本遊戲開發商From Software為例，其《艾爾登法環》於去年內賣出逾2,000萬份。以普通版售價479元推算，涉及銷售額近95.8億元，絲毫未受宏觀環境不景影響。

正因是注意到3A遊戲的潛力，騰訊早於2021年下旬宣布成立「天美F1」工作室，主力研發3A遊戲。最近兩年，騰訊還在歐美地區成立了多家工作室分布於美國洛杉磯、西雅圖、加拿大蒙特利爾等城市，招募了許多擁有豐富經驗的3A遊戲的資深開發者。據報道，目前正在製作一批3A遊戲包括多款多人射擊遊戲，以及採用虛幻引擎開發的《王者榮耀：世界》。

騰訊擁逾20個研發團隊 騰訊互娛國際遊戲業務首席執行官劉銘早前表示，過去騰訊習慣與其投資或收購的外國遊戲工作室「保持距離」，而現在會更主動地參與這些工作室的項目，更直接地面向國際市場開發遊戲。「我們希望找到一些新的創作方法來吸引用戶，並創造新內容。」為此，騰訊組建了各種各樣的團隊，目前在全球已擁有超過20家研發工作室，「每個團隊都非常獨特，擁有非常特別的DNA、製作遊戲所需要的專業能力和傑出人才。」