全球遊戲產業淡風殺到

歐美公司削投資 減推產品累收入 新冠疫情消退令實體經濟活動恢復，惟同時導致網上消費大幅減少，全球電子遊戲產業罕有地出現萎縮。市場研究機構Newzoo估算，去年全球遊戲銷售收入倒退4.3%至1,844億美元，是該機構2007年追蹤數據以來首次下跌。行業逆風加上宏觀經濟不明朗，遊戲公司亦開始大規模削減成本，美國、歐洲的遊戲公司正大刀闊斧地削減新項目投資，或減少新遊戲推出，繼而拖累收入，陷入難以阻斷的惡性循環！

不論是新冠疫情過後「宅經濟」紅利消失、全球科技企業大裁員、利率上升導致科網企業估值受壓，乃至針對大型企業的反壟斷監管，幾乎所有的負面因素都或多或少地影響到遊戲行業。

雖然Newzoo仍預期長遠遊戲產業銷售收入繼續增長，但於2020至2025年間，年均複合增長率料僅為4.3%，這一增長率甚至低過當前美國、歐洲的通脹數據。

以俄國文學巨著《安娜‧卡列寧娜》的開場白「幸福的家庭總是相似的，不幸的家庭各有各的不幸」形容目前全球各大遊戲公司貼切不過。少數能夠逆市取得佳績的是兩大日本業界巨頭——任天堂及索尼（Sony），他們都靠遊戲主機大賣、由硬件銷售推動增長，即使前者也被市場質疑Switch之後，下一個增長動力來自哪裏。以遊戲軟件為主、佔據半壁江山的歐美遊戲巨擘則深陷於各自的麻煩之中。

美3大巨頭處周期低谷 先說美國的遊戲公司，3大遊戲巨頭藝電（EA）、Take-Two Interactive、動視暴雪都正處於周期低谷，背後原因一言難盡。作為遊戲大廠的EA一直以來風評甚差，過去經常推出未完成的「半製成品」遊戲而遭到抨擊，近年屢次陷入公關危機。2021年底推出的王牌遊戲《戰地風雲2042》就因為完成度太低、內容充斥各種漏洞、玩法機制不完善而口碑盡失，令大量玩家流失。

至於Take-Two雖然過去「黑歷史」較少，惟最近幾年缺乏具吸引力的新作品，一直在「食老本」。最新公布的業績同樣是差過市場預期，並為此祭出5,000萬美元的成本削減計劃，不排除大舉裁員。另外，該公司研發中的《俠盜獵車手6》（GTA6）內容更遭到黑客外洩，有業內人士指洩密的程度相當嚴重，甚至「足以影響開發進度」，令這款「十年磨一劍」（上一代GTA5在2013年推出）的作品恐怕會繼續面世無期。

獲微軟收購的動視暴雪近年醜聞纏身，包括被指充斥不良辦公室文化，如職場性騷擾、性別歧視等；推出的遊戲亦未能回應玩家的需求，導致風評一落千丈。更關鍵的是，微軟的收購計劃迄今仍因為反壟斷審查而未能完成，甚至有觸礁的可能。

法國Ubisoft不斷惹麻煩 歐洲方面，騰訊有份投資的法國遊戲巨頭Ubisoft麻煩不斷，管理層與員工關係劍拔弩張，甚至一度有人發起罷工。

該公司去年第四季的業績欠佳，取消並延後了大量正在研發中的遊戲，包括已經第6度延期的《怒海戰記》。管理層稱公司產能未達預期，故有必要緊縮成本；而員工則認為是高層近年決策頻頻出錯，包括追逐潮流開發大逃殺生存遊戲、大搞非同質代幣（NFT）才使業績每況愈下。