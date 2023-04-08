上月148億捧黃金ETF 歐洲最多

歐美銀行業接連爆出危機，避險情緒將金價重新推上每安士2,000美元之際，資金亦開始湧入黃金相關的交易所買賣基金（ETF）。世界黃金協會數據顯示，全球實物黃金ETF於3月錄得19億美元（約148.2億港元）的淨流入，為10個月來首次。

從各地區數據來看，能夠明顯見到歐美投資者「買金避險」的心態。3月歐洲黃金ETF錄9.27億美元的淨流入，冠絕全球；而北美地區淨流入規模亦達到8.06億美元。相對之下，亞洲僅流入約兩億美元，其他地區更錄輕微的淨流出。

截至3月底，全球黃金ETF的資產管理規模（AUM）達到2,196億美元，創8個月新高，主要受惠於資金淨流入及近期黃金價格的升勢；目前AUM較去年3月的歷史高位低約9%。昨日中國國家外匯管理局披露的數據顯示，3月底止黃金儲備為6,650萬安士，比2月底增長58萬安士，連升5個月。

地緣政治加劇 央行添儲備 荷蘭國際集團（ING）銀行指出，日益兩極化的世界地緣政治局勢，如俄烏戰爭等，加劇了各國央行增加黃金儲備的趨勢，對黃金價格而言是結構性的利好信號。

盛寶金融市場策略師Jessica Amir則指出，黃金不僅能作為投資市場的避風港，也還可以幫助投資者降低風險。

考慮到金價的強勢，她建議關注澳洲的金礦股，又指這是金礦商產生現金流的能力大幅增加，可能會在8月澳洲上市公司業績期中，展現出更高的盈利和股息。