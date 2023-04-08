A股吸資月飆逾倍 首季累涉2340億

全球投資者湧入中國股債兩市，國際金融協會（IIF）最新數據顯示，3月只有約94億美元流入新興市場，遠低於2月的229億美元，反映新興市場投資熱情的降溫之際，投資者卻加速向內地市場部署，其中，流入中國股票的資金更按月狂飆逾倍，使今年首季總投資規模涉近300億美元（約2,340億港元）。

數據所見，上月投資者持續投向新興市場，當中約68億美元流入股票市場，26億美元流入債市。但IIF經濟學家Jonathan Fortun明言，市場已開始對發展中市場資產採取更謹慎的態度。基於中國股債獲資金流入，才連續3個月帶動資金流入新興市場投資組合。

人行一周淨回籠逾1.1萬億 中國市場方面，上月流入股市的資金達72億美元，相信內地撤銷防疫限制的效應仍在提振市場。同時，3月流入內地債市的資金亦增至30億美元。

去年有別於全球央行旨在解決通脹問題而加息，一直增加債務融資成本的做法，中國人民銀行適度而為。考慮到降低存款準備金率剛於上月底生效，本周在保證資金面平穩和流動性合理充裕情況下，人行昨進行170億元（人民幣‧下同）逆回購操作，單日淨回籠1,720億元，統計全周淨回籠規模逾1.13萬億元，創3個月高。

深成指全星期升2%贏滬市 即使人行在公開市場「收水」，但滬深兩市3大指數周五均穩升收市。滬綜指漲0.45%，收報3,327點，深成指及深圳創業板指數分別漲0.85%及0.84%，各收報11,967點及2,446點，總結一周亦累升1.67%、2.06%及1.98%。兩市主板昨日成交則合計超過1.05萬億元，連續4個交易日破萬億元大關。