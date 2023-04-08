CBDC應用有何隱憂？

CBDC從概念上完全等同央行所發行的紙鈔及硬幣，均由各地中央銀行所發行或提供支持，記錄在央行帳簿之內，故不存在信用風險。至於存入銀行或電子錢包內的款項，則記在銀行或平台營運商等金融機構的帳簿內，故存款與現金的兌換性則取決於該機構自身的風險。

過多限制或影響使用 事實上，CBDC的推出確實可能對電子支付平台市場產品造成競爭，另邊廂，若大批人同時將銀行存款轉為CBDC，則有機會抽緊銀行資金。雖然央行在推出CBDC時，可提出包括限制錢包中戶口的最高結餘、每日交易額等條款，但過多的限制或會影響人們使用的意欲。

CBDC亦要平衡個人私隱及相關監管規定。舉例說，假如CBDC完全匿名，則與使用紙鈔及硬幣無異，會不合乎打擊洗黑錢或恐怖分子籌集資金的相關國際監管。故目前大多數央行均認為要保留一定程度的可追溯性，並要同時權衡央行、電子支付營運商、銀行或商家等取得用戶資料的程度，例如用戶身份及交易紀錄等。

另外，央行需要考量CBDC應否具備「可編程」（Programmable）能力。「可編程」即透過預設條件執行程式指令，助CBDC開拓更多的應用場景，但同時要留意程式故障、網絡安全等潛在風險，令市場有信心CBDC與現金一樣可靠。