央行數碼幣競賽 中國領先

隨着電子支付興起，央行數碼貨幣（CBDC）愈來愈受重視。據國際清算行（BIS）資料，目前全球有86%央行正進行有關發展應用的工作，當中14%的央行已展開測試，可見各國均積極探索這個與現鈔相輔相成的科技產物。

中國：15個省市作試點 累計交易達3.6億宗 中國為全球研究CBDC的先行者之一，人民銀行早於2014年開始研究數字（碼）人民幣，並於2020年底開展首階段試驗；截至2022年8月31日，15個省市的試點地區累計交易宗數達3.6億宗，金額1,000.4億元人民幣，接受支付數字人民幣的商戶超過560萬間。

存款無息 功能等同紙鈔 據人民銀行數字貨幣研究所資料，數字人民幣屬流通現金的補充範疇，功能屬性與紙鈔一樣擁有同等的法定地位。央行在數字人民幣體系中居於中心地位，向指定商業銀行發放一定的數字人民幣，再由商業銀行等機構再向社會公眾提供兌換和流通。

值得留意的是，數字人民幣的存款並不享有利息，銀行所持有數字人民幣的準備金率必須為百分百，以防止過度發行，確保銀行仍有能力吸引存款，繼續提供融資等促進經濟增長的功能。在數字人民幣的機制下，人行可以知悉中介機構的客戶資料，以確保金融體系的完整性。

小額匿名 大額有追溯力 在零售層面，人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，數字人民幣的原則為「小額匿名，大額交易要有追溯能力」，以保障個人私隱和預防金融犯罪。他指出，人行只會處理機構之間的交易資料，而不會存有個人資料；個人身份匿名技術適用於數字人民幣錢包，用戶透過電子錢包交易時，交易對方及商業機構均無法知悉相關的個人資料。

目前，開啟金額上限2,000元人民幣的電子錢包只需要提供電話號碼即可；若用戶希望授權提高金額上限，則要同時提高個人資料的披露水平。

美國：正制訂初步建議 完成開發料需數年 美國財政部負責國內金融事務的副部長Nellie Liang於3月上旬表示，目前正研究推出批發層面或零售層面的CBDC，即數碼美元的可能性，以加強美元作為國際儲備貨幣的地位。

事實上，美國總統拜登於去年已簽署行政命令，指示各金融機構研究CBDC，以及要求各監管機構制訂規管數碼資產的方法；同時敦促聯儲局繼續對數碼美元進行研究、試驗及評估。

助保美金地位 須權衡風險 Liang指，美國只會在得到各部門及公眾的支持，並在符合國家利益的情況下，才會發行數碼美元，強調現時尚未有任何決定。她表示，建立數碼美元或有助於保持美元的全球地位，並減少跨境交易中的摩擦，不過要權衡網絡安全所構成的國家安全風險，以及在私隱與非法金融交易中取得平衡。

財政部領導跨部門CBDC工作組進行研究，Liang指正制訂一套初步建議，包括數碼美元能否有助推動政策目標，及數碼美元實現該目標所需的功能，並要考慮發行批發型CBDC、零售型CBDC，還是兩者兼備，工作組會適時公布最新進度。

美國財政部長耶倫於去年底亦曾表態，指目前跨境結算無法做到即時支付，且手續費高昂，而CBDC則較加密貨幣可靠，同時擁有數碼資產的優點，能提高支付系統的效率。但她強調，開發數碼美元或需耗時數年，非數月內就能完成開發。

澳洲：目標年中完成測試 澳洲儲備銀行（澳洲央行）與數碼金融合作研究中心（DFCRC）合作，共同探索CBDC在澳洲的潛在用例及經濟效益。澳洲央行助理行長Brad Jones表示，該行對「受邀參與現場試點」的供應商組成感到鼓舞，測試與研究將會同時進行。他指出，測試首要目的為幫助行業獲取實踐經驗，並加強政策制訂者對CBDC對當地金融體系及經濟影響的理解。

據悉，澳洲央行測試項目合作夥伴包括澳洲和新西蘭銀行集團（ANZ）、電子支付網絡萬事達卡、澳洲債券交易所等，目標在2023年中之前完成測試。

然而，Jones亦表達對數碼澳元的一些顧慮，例如過量的CBDC應用，或會導致當地銀行擠提。他指，存款現在佔銀行體系總資金60%以上，若過多澳洲人選擇CBDC，可能令銀行沒有足夠資金放貸，亦會使澳洲央行難以傳遞貨幣政策。

日本：冀藉試點改善設計 日本央行於4月開展CBDC測試工作，為準備日本政府可能日後決定發行數碼日圓的舉措。副行長內田真一稱，希望透過CBDC試點計劃，與私人企業開展討論，從而改善CBDC的設計。

日央行負責監督開發CBDC的決算機構局長神山一成稱，試點計劃將會持續數年，除了與商業銀行討論外，亦會與非銀行的金融結算機構合作；未來將會逐步擴展至零售及消費者層面，開展實質交易試驗。

當地媒體報道，若數碼日圓落實，將大力推動日本電子支付，同時令商戶受惠。例如現時消費者以信用卡付款，商戶需要一個月才可獲得款項，而數碼日圓則即時匯款，大為降低交易成本。

歐洲：助促進支付創新 更新法規 未決定發行 數碼歐元亦如箭在弦！歐盟金融服務專員Mairead McGuinness於年初曾表示，當局需要制訂新的法律以維護法定貨幣定位，並更新一套反洗錢規則，以構成可能來到的數碼歐元框架。他指，「若歐洲現時甚麼都不做，將會是疏忽大意，並需要在未來的某一個時間點中，匆忙完成事情」。但她強調，歐元區尚未決定是否發行央行數碼貨幣。

據歐盟的各歐元區國家財長文件顯示，若數碼歐元被視為法定貨幣，將賦予與現金相同的地位，即區內所有商戶必須接受，以加強數碼歐元的應用。

非取代貨幣 僅補充之用 事實上，歐洲央行行長拉加德早於去年底曾表示，發行數碼歐元將促進整個歐元區的支付創新，以加強歐洲的戰略自主性。她指，大型外國科技公司在歐洲支付交易中的作用愈來愈大，增加市場依賴外國支付技術的風險。而透過設計公共使用的數碼貨幣（指數碼歐元），可增加公眾對歐盟貨幣體系的信任並促進創新；市傳今年10月進行討論決定，並指央行需要控制CBDC才能避免風險。

文件指，數碼歐元並非直接取代現有貨幣及支付方式，僅作為補充之用，同時認為現有的電子支付服務供應商能在數碼歐元的發行中發揮關鍵作用。首階段的數碼歐元或先考慮用於電商平台及個人之間的P2P支付，而包括交稅、領取社會福利金或在實體店支付將於第二階段發展中實施。