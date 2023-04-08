美非農增職失業率勝預期 加息機會升至69%

美國3月非農業就業職位新增23.6萬個，雖遠低於2月向上修訂後的32.6萬個，為2021年1月以來新低，但略勝預期，同時，失業率回落0.1個百分點至3.5%，數據推升市場對美國聯儲局的加息預期。反映利率期貨市場的芝交所FedWatch工具顯示，目前估下月再加息0.25厘的機會升至69%。3月美國居民平均時薪按年升4.2%，少過預期。

企業申請破產飆18% 不過，瑞銀報告顯示，美國各地小型企業破產數目激增，2月下旬私人企業破產申請的4周移動平均值較2020年6月高73%，超過疫情最高水平。該行策略師Matthew Mish表示，小型企業面臨利率上升、持續通脹及增長放緩的嚴峻壓力；其中最受打擊的行業包括房地產、醫療保健、化工和零售。

據美國破產協會統計，2月錄得超過3.1萬份的企業破產申請，按年增加18%；大型企業相關的《破產法》第11章申請更按年飆升83%至373宗。

銀行信貸狀況恐惡化 事實上，連銀行界亦看衰當地消費者及企業信貸狀況。美國銀行家協會訪問15間銀行的首席經濟學家，調查發現第二季信貸狀況指數由首季的12.5，下降至5.8，為疫情以來最差水平；若指數低於50的中值，反映他們預期情況在未來6個月將惡化。協會稱，經濟學家預計銀行今年將收緊信貸標準，以應對聯儲局加息以及高通脹，將導致消費開支和企業投資增長放緩。

硅谷銀行（SVB）倒閉至今接近一個月，摩根大通行政總裁戴蒙表示，僅少數銀行受SVB波及；而銀行業下周開始所公布的上季業績，可能會有不錯的成績，銀行危機正接近尾聲，即使再有銀行倒閉，「問題也會解決，且很可能是最後一批。」不過，他坦言，隨着信貸收緊，銀行業動盪對經濟衰退構成「另一個負擔」；雖然衰退不一定會出現，但為其「創造條件」。

上月險些受SVB波及的美國第8大銀行嘉信理財集團方面，創始人Charles Schwab與行政總裁Walt Bettinger表示，該行3月獲得530億美元的客戶資產淨流入，為公司歷史上單月第二高，反映存戶信心已快速恢復。