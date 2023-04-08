阿里邀人測試AI大模型

其官網介紹，通義千問為AI語言大模型，專門響應人類指令，同時是「效率助手」及「點子（靈感）生成機」，以服務人類，「致力於讓生活更美好」。據了解，該軟件可以在雲端運作，也可以離線使用，另有傳阿里將於本月18日推出行業應用類模型。

暫不支援輸出圖片影片 值得留意是，通義千問指其在2019年開始被訓練，當時主要生成各種類型的文書，以助阿里的業務決策，而名字寓意為「通義萬千，問鼎天下」。

企業用戶可通過官網申請，而個人用戶只能通過邀請碼進入體驗，惟兩者僅限內地電話號碼註冊。經內媒測試發現，該軟件具備一定的中文理解和文學創作能力，能撰寫綱要、強弱危機分析（SWOT分析）、產生商品描述、寫情書、吹「彩虹屁」（花式吹捧）等功能，但暫不支持輸出圖片、影片等其他內容。