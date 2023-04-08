科技巨頭前CEO反對停研AI 憂內地得益

人工智能（AI）議題近期在國際市場引起熱議，有部分科技界人士早前呼籲暫停AI開發半年。不過，Google前行政總裁施密特對此持相反看法，呼籲不要停止對AI的研究，並坦言暫停研究只會對中國有利。

籲業界共同制訂標準 施密特表示，業界對AI的研究速度存在擔憂是可以理解，因隨着AI發展一日千里，加上現有大量語言模型下，AI發展規模更大，將有可能出現無法理解的緊急行為，若業界無法就規管達成共識，屆時政府可能需要強行介入，甚至強加自己標準。但他強調不應該暫停對AI研究6個月，因為中國非常聰明，知道自己正在做甚麼，建議科技業領袖應同心協力，盡快團結起來，討論和制訂合適標準去緩解擔憂。

非牟利組織未來生命研究所上月底發表公開信，呼籲所有AI研究所暫停AI相關研究最少6個月，同時警告若得不到妥善處理，將對社會造成「潛在災難性影響」。公開信獲得1,000多名研究人員，包括美國富豪馬斯克、蘋果公司（Apple Inc.）聯合創始人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）聯署簽名表態支持。

對於澳洲禁止在聯邦公共部門設備上使用TikTok，施密特指出，不贊成美國、英國和澳洲最新對TikTok實施的禁令，同時又指西方政府需要採取更快行動，跟上中國的研發步伐。

華人工智能企年增18% 事實上，自美國AI研究所實驗室OpenAI推出聊天機械人ChatGPT大受歡迎後，全球已火速掀起一股AI熱潮，無數科技企業跟風宣布AI發展計劃，投入這場人工智能大戰中。內地民間調查顯示，近10年中國新增的AI相關企業註冊量正逐年上升，2022年新增42.08萬間，按年增長18.55%，而目前中國AI相關企業超過109萬家。有專家認為，今年將有望成為AI發展的重要里程碑。