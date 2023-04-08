續夥AMD開發晶片 鬥高通台積電

南韓三星電子作為全球熱門手機品牌之一，其自研的Exynos手機應用處理器（AP）晶片過去一直都表現平平，甚至連自家的產品都要用上高通（Qualcomm）供應的AP晶片。為了增加競爭力，三星近年與超微半導體（AMD）合作，將後者提供的圖像處理器（GPU）嵌入Exynos，惟結果卻未如人意。不過，三星依然未有氣餒，雙方近日更宣布延長合作授權協議，似乎打算繼續合作，挑戰高通與台積電。

三星與高通之間一直都是「亦敵亦友」的關係，一方面雙方同樣研發手機AP晶片，兩者會互相競爭；另方面三星也是一家晶圓代工企業，會代工製造高通的晶片。不過，高通最新一代的旗艦手機AP晶片驍龍8 Gen 2，卻轉交三星的「死對頭」台積電代工，意味着本身使用驍龍晶片的三星手機，變相等同於「資助」台積電。

有見及此，三星亦試圖重振自研的Exynos處理器，甚至拉來AMD幫手，只不過雙方合作的首款AP晶片、於去年推出的Exynos 2200表現奇差，令外界一度以為後續的合作將會告吹。

新產品或11月量產 據韓媒報道，三星電子也在加緊研發嵌入AMD Radeon GPU的發新一代Exynos 2400，旨在搭載於明年發布的Galaxy S24系列中，業界預計最早11月開始量產。