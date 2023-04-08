經濟失速 記憶體龍頭認衰減產

三星首季經營溢利料縮95% 創14載最差 環球經濟增長失速削弱消費信心，拖累記憶體價格暴瀉，強如財雄勢大的南韓科技旗艦企業三星電子，也不得不向現實低頭，周五終於捨得宣布把記憶體產量「向下調整減至一個有意義的水平」（原文措詞），促進供需回復平衡，改變之前業績時擺出一副與對手「累鬥累」，趁市況下滑搶奪對手市場份額的姿態。

三星電子昨公布今年首季業績指引，收入62萬億至64萬億韓圜，以中間值63萬億韓圜（約3,755.49億港元）計，按年及按季分別倒退約19%及10%，同季經營溢利卻僅得5,000億至7,000億韓圜，中間值6,000億韓圜（約35.77億港元），不但按年倒退逾九成半、遠遜市場預期，更是2009年首季之後最低，可見這場因西方激進加息掀起的宏觀經濟風暴，足令企業打成2008年金融海嘯時期的樣貌。

不再累鬥累 股價反漲4% 其實三星去年末季業績已經急劇轉差，原因是撐起集團盈利半邊天的半導體分部，經營溢利暴瀉96.94%，以記憶體佔該分部收入六成，記憶體價格跌跌不休及其引起「有意義」庫存減值所致。

記憶體大致可以分為DRAM和NAND，關鍵分別在於斷電後資料會否喪失，NAND最典型例子就是USB。TrendForce數據顯示，上季DRAM價格跌20%，NAND跌10至15%。以美國同業美光科技早前也因為庫存減值而錄得史上最大季度虧損，市場早就對三星電子上季業績打定輸數，半導體分部恐蝕逾3萬億韓圜（約178.81億港元），連本季也難予厚望，事關庫存依然處於紀錄高位，記憶體期內仍恐跌5至15%。經營溢利層面上季還未「見紅」，業界推斷與Galaxy S23智能手機反應理想有關。

不過，三星電子股價周五以接近全日高位6.5萬韓圜收市，漲4.33%，本國同業SK海力士更飆6.32%，還帶挈南韓股市漲1.27%，事關作為業界龍頭的三星電子終於「不負眾望」跟從SK海力士和美光削減記憶體產量，直認「記憶體價格急插……原因是宏觀經濟環境、消費情緒降溫，客戶（電腦和伺服器等廠商）很多出於財政上的考慮繼續調整庫存。」

南韓經常帳連續兩月逆差 事實上，環球經濟逆風亦反映於南韓的經濟數據，2月當地經常帳連續兩個月出現逆差，原因包括半導體需求下滑等拖累整體出口按年跌6.3%。

三星電子並無表明短期內會減產多少，還砌詞說「尖端產品良率不高，本身會降低產量」，澳資券商麥格理評論，該企早就應該減產，惟遲到好過無到，預料實際減幅應有25%，記憶體市場復甦有望在第三或第四季來臨。

不過，以ChatGPT為代表的人工智能（AI）和大數據技術發展迅速且愈益普及，半導體產業已關乎一國國力。三星電子表示，中長期需求依然強勁，所以設施的投資會繼續，確保有足夠的無塵室，還會提高研發開支比重，以強化技術領先優勢。

三星智能手機銷售反應不俗，稍微為業績「泵血」。 三星電子歷季經營溢利 三星電子近期股價表現