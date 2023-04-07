新盤概況：University Hill商舖2.3萬呎
一手樓盤趁復活節假期發動宣傳攻勢。新鴻基地產(00016)旗下大埔白石角University Hill的軟銷一浪接一浪。新地代理總經理胡致遠表示，項目的樓書及模型更新工作正全速展開，預計下周公布樓書及向傳媒開放示範單位。他續指，該盤基座設有2.3萬方呎的多元商舖「SILICON LANE」，將設餐廳及便利店等，有機會引入教育機構、診所及寵物美容商店。
另外，一田百貨行政總裁黃思麗稱，該盤內的一田店開業首3個月，住客購物可享95折優惠，而購物滿300元可獲即日免費送貨服務。
同系區內的雲滙第2期，將於下周一招標發售第11座19樓A1室，為實用面積830方呎的三房連儲物室單位。
YOHO Hub現樓會所曝光
新地發展的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub現樓會所昨首度曝光。該盤採雙住客會所設計，面積約4萬方呎。納入發展項目第B期的「Club Vis」會所設施即將啟用，包括長約50米戶外泳池、兒童水上樂園、宴會廳及多用途體育館等。
同系的元朗Grand YOHO第二期連錄4宗成交，單日吸金4,607.28萬元，成交呎價18,535至19,056元。系列第一期以1,056.18萬元沽第10座41樓A室，呎價約19,668元。
必嘉坊‧迎匯單日沽13伙
市區新盤錄承接，恒基地產(00012)的紅磡必嘉坊‧迎匯昨日發售43伙一房戶，並即日沽出約13伙，總成交額逾7,700萬元。當中成交價及呎價最高單位為19樓K室，實用面積374方呎，以849萬元成交，呎價約22,701元。連同上月底新一輪銷售計，7日內售出85伙。
維港滙II成交價2838萬
信和置業(00083)等合作的西南九龍維港滙II以2,838萬元售出第2座7樓A室，實用面積1,001方呎，呎價約28,352元。華懋集團發展的何文田站瑜一第1C期以1,952.54萬元沽出5B座12樓A室三房戶，單位實用面積656方呎，呎價約29,764元。
芳菲新價單提供37單位
協成行的何文田芳菲昨上載價單2號，提供37伙，折實平均呎價約27,363元，包括9伙一房戶及28伙兩房戶，折實價781.5萬至1,399.4萬元，折實呎價23,530元起。項目落實下周一以先到先得發售一伙兩房單位，為7樓A室，折實售價1,131.8萬元，折實呎價23,530元。
海茵莊園8伙周六招標
此外，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園開售至今累售約700伙，套現約42億元。該公司市務及銷售部助理總經理陳淑芳指，項目周六將招標出售8伙連平台特色戶，實用面積183至265方呎。樓盤與香港置業及經絡按揭轉介為買家提供按揭優惠。
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