新盤概況：University Hill商舖2.3萬呎

另外，一田百貨行政總裁黃思麗稱，該盤內的一田店開業首3個月，住客購物可享95折優惠，而購物滿300元可獲即日免費送貨服務。

同系區內的雲滙第2期，將於下周一招標發售第11座19樓A1室，為實用面積830方呎的三房連儲物室單位。

YOHO Hub現樓會所曝光 新地發展的港鐵元朗站上蓋項目The YOHO Hub現樓會所昨首度曝光。該盤採雙住客會所設計，面積約4萬方呎。納入發展項目第B期的「Club Vis」會所設施即將啟用，包括長約50米戶外泳池、兒童水上樂園、宴會廳及多用途體育館等。

同系的元朗Grand YOHO第二期連錄4宗成交，單日吸金4,607.28萬元，成交呎價18,535至19,056元。系列第一期以1,056.18萬元沽第10座41樓A室，呎價約19,668元。

芳菲新價單提供37單位 協成行的何文田芳菲昨上載價單2號，提供37伙，折實平均呎價約27,363元，包括9伙一房戶及28伙兩房戶，折實價781.5萬至1,399.4萬元，折實呎價23,530元起。項目落實下周一以先到先得發售一伙兩房單位，為7樓A室，折實售價1,131.8萬元，折實呎價23,530元。

The YOHO Hub的戶外泳池包括兒童水上樂園及按摩池。 必嘉坊‧迎匯於過去7日共售出85伙。 陳淑芳（左二）指，海茵莊園夥經絡按揭提供優惠。