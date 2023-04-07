第一城兩日兩蝕讓

10大屋苑復活節假期預約睇樓3載低 新盤細價樓紛紛減價促銷，拖累二手交投步伐大幅放緩，業主不惜蝕本出貨。沙田第一城在兩日內連錄兩宗帳面蝕讓成交，其中，一個兩房單位約4年樓價蒸發約12.7%。另外，不少市民趁長假期外遊，10大屋苑復活節4日長假期間預約睇樓量創近3年新低。

兩房戶4年貶75萬 美聯黃錦瀚表示，沙田第一城本月暫錄約3宗買賣，包括上述的39座高層A室兩房戶，實用面積約284方呎，剛以515萬元成交，呎價約18,134元。據了解，原業主於2019年中以590萬元登記購入，持貨約4年，帳面蝕讓75萬元離場。

他又指，同屋苑51座低層B室單位，實用面積同約284方呎，亦以469萬元獲承接，呎價約16,514元。資料顯示，原業主於2018年登記購入單位，現時沽貨帳面虧損約19萬元。

同區沙田市中心4月暫只錄約3宗買賣，全屬坐落屯馬綫上蓋的溱岸8號逾千萬元成交。市場消息透露，該盤5座一個高層單位，實用面積約722方呎，日前以1,330萬元轉手，呎價約18,421元。單位於2019年購入，原業主持貨約4年，帳面損手近40萬元離場。

傲瀧頂層單位輸14% 半新盤蝕幅更慘烈。世紀21奇豐廖振雄指，清水灣傲瀧第23座頂層連天台戶，實用面積約726方呎，套兩房設計，以1,208萬元成交，呎價約16,639元。原業主於2017年8月以1,401.2萬元購入，近6年帳面蝕193.2萬元，單位期內跌價約14%。

另方面，中原表示，今年復活節10大屋苑錄約935組預約睇樓，比較去年疫情期間同期錄約1,180組睇樓，按年明顯減少約20.8%。若單計周末兩日的預約量，則錄約440組，亦創11周新低，按周再跌約10.2%，已連續4個周末下跌。

樓價指數按周回落 此外，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數最新報168.27點，按周回落約0.05%，其中，大型單位指數按周亦跌約0.17%至171.93點。

分區方面，樓價指數兩升兩跌，新界西報153.59點，按周跌幅約0.48%最大，其次港島同期挫約0.08%至170.89點。而九龍及新界東則按周分別上升約0.5%及約0.24%。

二手樓價近月變化