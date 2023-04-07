●香港證監會公布，繼早前有6名嫌疑人士因參與涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團，而被控以多項刑事控罪後，昨天再有一名該集團的骨幹成員、名為周志民被檢控，並在東區裁判法院應訊，獲准保釋，令被告總人數增至21人。