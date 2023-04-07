簡訊一覽
●香港證監會公布，繼早前有6名嫌疑人士因參與涉嫌進行「唱高散貨」市場操縱活動且組織嚴密的大型集團，而被控以多項刑事控罪後，昨天再有一名該集團的骨幹成員、名為周志民被檢控，並在東區裁判法院應訊，獲准保釋，令被告總人數增至21人。
●市傳本港「轉數快」與泰國快速支付「PromptPay」或有望於今年11月接通，屆時港人將可使用「轉數快」在泰國付款消費，流程上是即時兌換泰銖、即時扣數，由滙豐銀行做背後結算。
●電視廣播（00511，TVB）基金股東Dodge & Cox在上周四，於場內減持288.84萬股股份，每股平均價11.2263元，套現3,242.6萬元，持股由5.42%降至4.76%，即低於需申報的5%持股門檻。
●融創中國(01918)公布，今年3月實現合同銷售額111.8億元（人民幣‧下同），按年跌49.36%。截至3月底止，今年累計合同銷售額292.7億元，亦跌59.54%。
●吉利汽車(00175)公布，3月總銷量11.03萬輛，按年增加9%。其中，純電動汽車銷量約2.59萬輛，按年升1.18倍。
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