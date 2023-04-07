茅台品牌價值5連冠 小米縮54% 排名大跌
胡潤研究院日前發布《2022胡潤品牌榜》排名，貴州茅台以過萬億元（人民幣‧下同）的品牌價值排名第一，與此同時亦有多個品牌相比2021年出現了大幅度的品牌價值縮水。其中，手機商小米集團(01810)排名下降19名至第34名，品牌價值縮水54%。
茅台連續第5次成為「最具價值中國品牌」，亦是榜上唯一價值過萬億元的品牌，五糧液和中華位列二、三名，比亞迪股份(01211)則以品牌價值大漲41%至950億元，排名由第20名升至第13名，也是排名最高的車企。在手機品牌領域，小米雖然品牌價值縮水54%至505億元，依然位列手機企業第一名，排名第二的則是華為。
全球U40企業家僅59個
與此同時，胡潤研究院亦發布《2023胡潤全球白手起家U40富豪榜》，是次結果反映全球共找到59位40歲或以下白手興家、身家達10億美元的企業家，較2021年減少28位。從居住國家去看，美國以23位U40企業家居榜首，其次是中國佔18位，而新加坡有兩位。
社交平台Facebook母企Meta創始人朱克伯格第8次蟬聯上述排行榜的榜首位置，惟其財富減少了超過500億元，僅錄4,550億元。抖音母公司字節跳動的創始人張一鳴，身家較2021年減少了1,100億元，但仍以2,500億元的財富保持第二名。值得留意的是，加密貨幣交易所去年底申請破產保護，31歲的創始人Sam Bankman-Fried（SBF）跌出排名榜，成為今年最大輸家。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：