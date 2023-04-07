茅台品牌價值5連冠 小米縮54% 排名大跌

與此同時，胡潤研究院亦發布《2023胡潤全球白手起家U40富豪榜》，是次結果反映全球共找到59位40歲或以下白手興家、身家達10億美元的企業家，較2021年減少28位。從居住國家去看，美國以23位U40企業家居榜首，其次是中國佔18位，而新加坡有兩位。

社交平台Facebook母企Meta創始人朱克伯格第8次蟬聯上述排行榜的榜首位置，惟其財富減少了超過500億元，僅錄4,550億元。抖音母公司字節跳動的創始人張一鳴，身家較2021年減少了1,100億元，但仍以2,500億元的財富保持第二名。值得留意的是，加密貨幣交易所去年底申請破產保護，31歲的創始人Sam Bankman-Fried（SBF）跌出排名榜，成為今年最大輸家。