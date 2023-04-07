瑞信被要求取消或削高層花紅

陷入經營危機的瑞信雖獲瑞銀收購，但「死罪可免，活罪難逃」。瑞士聯邦委員會表示，已指示瑞士聯邦財政部取消或減少25至50%瑞信首3級高層的未付花紅，並審視已支付的花紅能否取回。

聲明表示，瑞銀有義務繼續確保其報酬制度適當地考慮風險。由於瑞士央行曾為了讓瑞信保持流動性，而提供借貸擔保，據當地銀行法，如果一家系統性重要的銀行，直接或間接從聯邦基金獲得國家援助，聯邦委員會可採取與薪酬相關的措施。

料影響1000員工 涉5.2億 聲明顯示，瑞信最高層的執行董事會成員將不會獲發任何2022年度的花紅，次一級的管理層則被削減一半花紅，再低一級的管理人員則被扣減25%花紅，並表明這種扣減差異是高層對瑞信情況所付出的不同責任。當局估計，是次決定將影響約1,000名瑞信員工，共被剝奪約5,000萬至6,000萬瑞士法郎（約4.33億至5.2億港元）。

需審視能否取回已付花紅 此外，今年內瑞信和瑞銀完成合併前，首3級高層所累積的所有可變花紅，一律被取消和扣減，瑞信需審視追回已支付花紅的可能性，並向財政部和瑞士金融市場監管機構（FINMA）報告。