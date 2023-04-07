歐美銀行爆煲 澳洲同業添壓

暫緩加息的澳洲央行最新發表半年度金融穩定評估報告，直指當地銀行不能幸免於最近全球金融系統的壓力，而這種壓力更有機會導致信貸緊縮，不利經濟增長。

信貸緊縮 擾亂融資 澳洲央行在報告表示，雖然當地銀行資本及流動性狀況遠高於監管要求，但同時警告業界正因歐美銀行爆雷承受不少壓力，導致借貸成本上升和信貸供應減少。

該行又稱，由於利率上升和風險厭惡情緒增加，金融資產和房地產價格均錄得大幅無序下跌，可能擾亂融資市場，令部分貸款人士和貸款機構的資產負債表變得緊張。

值得留意的是，該行點名提及倘若國家經濟愈趨惡化，商業地產市場將成為危害金融穩定的前線風險之一，原因是受累估值下跌、寫字樓需求疲弱和借貸成本上升，相關市場經已受壓，且間接波及部分放貸銀行。

此外，該行對來自金融系統以外的威脅發出警告，包括對銀行的網絡攻擊愈來愈激烈，與氣候有關的破壞和地緣政治緊張局勢升級，建議全球監管機構將銀行業的監管進行認真反思，特別是關注銀行在數碼時代抵禦衝擊的能力。